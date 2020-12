Inter Inter confirma renovação com Saravia

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 31 de dezembro de 2020

O Inter confirmou oficialmente a renovação do empréstimo do lateral argentino Renzo Saravia até dezembro de 2021, junto com o Porto de Portugal. O novo vice de futebol do clube, João Patrício Hermann, na terça-feira (29), já havia adiantado que a negociação já estava avançada e dependiam de poucos detalhes.

E na tarde da última quarta-feira (30), o anúncio veio oficialmente nos canais sociais do clube. Saravia se monstrou entusiasmado com a possibilidade de seguir no clube gaúcho.

”Na verdade era uma notícia que eu estava esperando, tinha muita vontade de ficar aqui no Inter. Estou muito feliz com o clube, com todas as pessoas relacionadas à instituição. Uma notícia muito importante para mim de poder ficar mais um tempo aqui no Inter.”, disse o jogador.

No entanto, o lateral ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizado no ínicio de outubro. Saravia rompeu os ligamentos durante o empate do Inter com a América de Cali, pela Libertadores. O argentino espera ter um melhor desempenho na próxima temporada.

”Estou trabalhando muito forte com todos os fisioterapeutas, estamos evoluindo muito. Na próxima temporada podem contar com um jogador, como fiz nos primeiros jogos, que demonstra agressividade e tenta ser um jogador que ajuda a equipe a atacar. Obviamente agora estou mais tranquilo, conheço muito mais o clube e isso vai me facilitar muito mais nas atuações.”, destacou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

