Porto Alegre Alimentação escolar beneficia 3.942 crianças em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Porto Alegre, RS 28/09/2020: Prefeitura volta a ofertar almoço na educação infantil. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre serviu, desde a segunda-feira (28/9), 6.214 refeições nas escolas púbicas de educação infantil das redes municipal e comunitária de ensino em atendimento a um total de 3.942 alunos. A oferta de alimentação escolar marcou a reabertura das escolas após cerca de seis meses de suspensão das atividades pelas autoridades de saúde em consequência da pandemia de coronavírus.

As aulas recomeçam na próxima semana mediante protocolos de segurança e sistemas de monitoramento elaborados pelas secretarias municipais de Educação e Saúde.

Para o reinício da oferta de almoço, a prefeitura repassou valores extras para as instituições de ensino. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) fez o pagamento integral do mês de setembro para as escolas comunitárias no dia 25 de setembro totalizando R$ 12.695.383,50. Já as instituições estatais receberam R$ 2,5 milhões para materiais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

O reinício da oferta de alimentação escolar para o ensino fundamental está previsto para o dia 13 de outubro, também mediante condições específicas de segurança e acompanhamento. As propostas de cronograma e protocolos foram apresentadas pela prefeitura em 14 de setembro e discutidas em 11 reuniões com diferentes segmentos do setor, tanto públicos quanto privados.

