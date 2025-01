Economia Alta das vendas do comércio em 2024 pode ser a maior em mais de dez anos, diz o IBGE

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pelos resultados até novembro, o aumento acumulado é de 5% em 2024 e de 4,6% em 12 meses. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A alta das vendas do varejo restrito em 2024 pode ser a maior em mais de dez

anos, mostram os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelos resultados até novembro, o

aumento acumulado é de 5% em 2024 e de 4,6% em 12 meses.

No caso da manutenção de um cenário semelhante em dezembro, afirma o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o resultado de 2024 pode ser o maior desde 2013, quando subiu 4,3%, ou desde 2012, quando avançou 8,4%.

“A taxa pode voltar até 2013 ou 2012. A partir de 2016, o varejo chega no máximo a um aumento de 2,3%, que foi em 2018”, diz.

O ano de 2020 foi de alta de 1,2% do varejo, a despeito da pandemia, por causa da rápida retomada após o fim do primeiro período de isolamento social. Em 2021, o aumento foi de 1,4%, seguido por taxas de crescimento de 1% em 2022 e 1,7% em 2023.

Inflação

A inflação brasileira acelerou para 0,52% em dezembro e fechou o ano de 2024 com alta de 4,83%, acima do teto da meta. O preço dos alimentos foi o que mais pressionou o indicador e deve voltar a ser o vilão em 2025, segundo analistas. O resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi divulgado nessa sexta-feira (10) pelo IBGE.

Os números vieram em linha com a expectativa de analistas, que projetavam 0,54% em dezembro e 4,86% no ano. Em 2023, a inflação acumulada foi de 4,62%, depois de alta de 5,79% em 2022.

Com o resultado, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, deve apresentar hoje uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elencando as razões para a inflação ter ficado acima do teto da meta. Essa é a oitava vez que a meta é descumprida desde a criação do sistema de metas, em 1999.

O centro da meta para 2024 era 3%, com tolerância de 1,5 ponto para cima (4,5%) ou para baixo (1,5%). A carta de Galípolo irá mencionar quais foram e quais serão as próximas medidas do BC para trazer o IPCA para a meta.

O grupo alimentação e bebidas foi o que teve o maior impacto sobre a inflação no ano, com alta de 7,69%.

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, condições climáticas adversas ao longo de 2024 no Brasil e no mundo, com cheias em alguns lugares e secas em outros, estão por trás da forte alta dos alimentos. Segundo analistas, a pressão deve permanecer em 2025.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/alta-das-vendas-do-comercio-em-2024-pode-ser-a-maior-em-mais-de-dez-anos-diz-o-ibge/

Alta das vendas do comércio em 2024 pode ser a maior em mais de dez anos, diz o IBGE

2025-01-10