Amendoim: veja por que ele faz bem e qual a quantidade recomendada

21 de novembro de 2022

O amendoim também possui um elevado teor de proteínas, o que faz com que seja uma fonte saudável de energia. (Foto: Reprodução)

O amendoim é uma leguminosa rica em gorduras boas, como o ômega-3, que ajudam a diminuir a inflamação no corpo e proteger o coração, prevenindo a ocorrência de doenças cardiovasculares, combatendo a anemia, prevenindo a diabetes do tipo 2 e auxiliando na perda de peso, por exemplo.

Apesar de ser rico em gorduras e por isso possuir muitas calorias, o amendoim também possui um elevado teor de proteínas, o que faz com que seja uma fonte saudável de energia. O amendoim também é rico em vitamina do complexo B e E, e é um antioxidante natural que ajuda, por exemplo, na prevenção do envelhecimento precoce.

O principais benefícios do amendoim são:

1. Protege contra doenças cardíacas

O amendoim previne as doenças cardíacas porque contém resveratrol, uma substância que se encontra também no vinho, que é um fitonutriente e um excelente antioxidante que ajuda a reparar lesões no músculo do coração.

Além disso, o amendoim ajuda a transportar o colesterol que está nos tecidos para o fígado, de forma a ser eliminado do corpo, diminuindo as chances de desenvolver doenças do coração.

2. Ajuda na prevenção da aterosclerose

O amendoim ajuda na prevenção da aterosclerose porque contém gordura monoinsaturada, conhecida como gordura boa, que ajuda no aumento do colesterol bom. O colesterol bom promove a eliminação do colesterol que está nos tecidos, prevenindo, assim, o entupimento das artérias.

3. Combate a anemia

O amendoim pode ajudar bastante no combate da anemia porque contém ácido fólico que é uma vitamina que estimula a formação de células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos.

4. Previne o aparecimento da diabetes do tipo 2

Por conter gordura monoinsaturada, conhecida como gordura boa, o amendoim ajuda a manter o nível de açúcar estável no sangue, prevenindo, assim, que exista um aumento dos níveis de açúcar no sangue, que, ao longo do tempo, pode facilitar o aparecimento de diabetes tipo 2.

Além disso, o amendoim é rico em fibras, ajudando a reduzir os níveis de açúcar no sangue e que, por isso, também atuam na prevenção da diabetes tipo 2.

5. Ajuda na perda de peso

O amendoim é um bom alimento para ajudar no controle do peso porque é rico em fibras que ajudam a aumentar a sensação de saciedade e diminuir a fome.

Além disso, o amendoim também é considerado um alimento termogênico, ou seja, um alimento que é capaz de aumentar o metabolismo, estimulando um maior gasto de calorias durante o dia, o que acaba facilitando a perda de peso.

6. Evita o envelhecimento precoce

O amendoim é rico em vitamina E que funciona como antioxidante e, desta forma, ajuda na prevenção e retardamento do envelhecimento.

7. Garante a saúde dos músculos

O amendoim ajuda a manter a saúde dos músculos, uma vez que contém magnésio, um importante mineral que ajuda a fortalecer os músculos, e potássio, que melhora a contração muscular. Por isso, o amendoim é recomendado para quem pratica exercício físico regular.

Além disso, o amendoim também contém vitamina E, que é responsável por aumentar a resistência dos músculos. O amendoim também melhora o rendimento no treino, favorece o aumento de massa muscular através da realização de exercício físico e ajuda na recuperação muscular após o treino.

Como consumir

O amendoim deve ser consumido de preferência fresco, pois tem maiores teores de resveratrol, vitamina E e ácido fólico, sendo mais pobre em sal. Uma boa opção para consumir o amendoim é fazer uma pasta, triturando o amendoim no liquidificador até ficar cremoso. Outra opção é comprá-lo o amendoim cru e torrá-lo em casa, colocando no forno médio por 10 minutos.

Embora tenha vários benefícios e seja fácil de consumir, o amendoim deve ser consumido com moderação, seguindo a quantidade recomendada de apenas a quantidade que cabe na palma da mão ou 1 colher de sopa da pasta de amendoim pura 5 vezes por semana.

Pessoas com tendência à pele oleosa devem evitar comer amendoim na adolescência porque ele tende a agravar a oleosidade da pele e a acne. Além disso, em algumas pessoas o amendoim pode causar azia.

Apesar de ser uma grande fonte de nutrientes e trazer diversos benefícios para a saúde, o amendoim pode causar reação alérgica grave, provocando desde erupção cutânea, falta de ar ou mesmo reações anafiláticas, o que pode colocar a vida em risco. Assim, crianças antes dos 3 anos ou com histórico na família de reação alérgica não devem consumir amendoim antes de realizar um teste de alergia no alergologista.

