Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Tom Veiga no início da carreira. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Na manhã desta terça-feira (3), no “Mais Você”, Ana Maria Braga continuou com as homenagens ao amigo Tom Veiga, intérprete de Louro José, morto no último domingo. Emocionada, a apresentadora falou sobre alguns momentos com ele e exibiu um baú de fotos em que Tom aparece com os amigos. Na segunda-feira, ela havia comparado a dor que sentia à perda de um filho.

“Em 1997, esse magrelo começou a dar a voz esganiçada ao Louro. Ele foi crescendo e se encontrando no papel a ponto de perceber que o Tom era Tom e o Louro era o Louro. Agradeço a esses 23 anos de convivência. Que bem que tivemos essa sorte, Tom!”, afirmou Ana.

Em seguida, a apresentadora contou que, ao longo da semana, irá continuar com as homenagens e ressaltou a alegria que era trabalhar com o amigo.

“A vida continua e, aos poucos, a gente vai processando os fatos, aceitando como pode e buscando forças para seguir em frente. Vou continuar trazendo lembranças ao longo da semana e vocês vão lembrar dele sempre com alegria”, disse.

A atriz Juliana Paes e o apresentador Tiago Leifert também se juntaram a Ana Maria Braga durante o programa para se despedir do intérprete de Louro José.

“Na minha casa, eu sempre adorei ligar a televisão e escutar a voz do Louro. Descanse, Tom. Descanse em paz. Te amo, Louro José”, disse Juliana Paes em um vídeo.

Na sequência, Tiago Leifert também prestou sua última homenagem a Tom. “Sempre que eu o encontrava ele tinha uma palavra carinhosa. O Louro José era o Tom, mas com uma voz diferente. Ele vai deixar um saudade enorme. Beijo. Era um gênio da televisão. Estou com as emoções divididas, uma alegria por conta do nascimento da minha filha, mas estou muito triste com a perda do Tom”, disse Leifert.

