Magazine Elton John lança versão jazz de “Come Down in Time” em vinil

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A música ganhou uma versão limitada a 5 mil cópias em vinil de 10″ pela Universal Music. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O lendário cantor e pianista britânico Elton John disponibilizou uma versão jazz para o clássico “Come Down In Time” que também ganhou uma versão limitada a 5 mil cópias em vinil de 10 pela Universal Music, via Mercury Records.

“Come Down In Time” é parte integrante de Tumbleweed Connection, o terceiro álbum de estúdio do astro Elton John que foi gravado em Londres de 20 de março a 6 de junho de 1970. Depois que essas gravações foram finalizadas, Elton John seguiu para os Estados Unidos para a sua estreia no país no histórico concerto no Troubadour em Los Angeles no mês de agosto daquele ano.

Além de Come Down In Time, o álbum também revelou outras pérolas de Elton John como Burn Down The Mission,Amoreena e Ballad Of A Well-Know Gun, com a parceria do conceituado letrista Bernie Taupin.

O cantor Sting chegou a interpretar Come Down In Time no álbum tributo Two Rooms em 1991.

O vinil de Come Down In Time (Jazz Version) está disponível no site oficial do produto por 15,39 dólares (o equivalente a 88 reais).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine