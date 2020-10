Magazine Andressa Urach conta que está sendo medicada: ‘Preciso me acalmar’

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Urach, que sofre da Síndrome de Boderline afirmou que está num momento difícil. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Andressa Urach voltou aos holofotes, após seis anos afastada das polêmicas que rodeavam sua vida antes de se converter e se tornar evangélica, a ex-Miss bumbum voltou a falar sobre o seu atual momento. Urach, que sofre da Síndrome de Boderline afirmou que está num momento difícil da vida e precisou voltar com seu tratamento.

“Estou passando por um momento muito delicado, por orientação médica preciso me acalmar. Está sendo tudo muito difícil pra mim. Preciso voltar ao meu tratamento e me acalmar”, disse ela ao Extra. No início da manhã de hoje (30), Andressa aproveitou a publicação de uma foto do seu último ensaio fotográfico no Instagram, e desabafou sobre o período em que serviu a igreja, afirmando que se sentiu usada e que “pegou ranço” da entidade da qual fez parte.

