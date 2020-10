Magazine Anitta pergunta com quem deve ser seu próximo feat, e Babu se voluntaria

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Babu Santana não perdeu tempo. (Foto: Reprodução de internet)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Anitta lançou um mistério para seus fãs no Twitter hoje: qual será sua próxima colaboração? Babu Santana não perdeu tempo, e aproveitou a chance para se voluntariar para um feat com a cantora.

No tuíte, Anitta relembrou alguns dos artistas com quem ela trabalhou neste ano: Cardi B, MC Zaac, Papatinho e Myke Towers. Ela postou a seguinte frase em português, inglês e espanhol: “Algumas das colaborações que rolaram esse ano. O que será que vem depois?” Hoje, Anitta já teve outra surpresa: o músico Stuart Murdoch, líder do Belle & Sebastian, respondeu um tuíte que ela escreveu em 2014. Em português, o escocês perguntou se poderia escrever uma música para a brasileira. Ela, claro, disse que sim. Se a intenção da Anitta era nos deixar ansiosos para o próximo feat, conseguiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine