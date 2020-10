Magazine Luciana Gimenez pede palpite dos seguidores para escolher biquíni

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Luciana Gimenez mostrou modelos no Instagram. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Luciana Gimenez usou os Stories do Instagram para pedir a opinião do público. Em vídeo publicado na rede social, ela experimentou 8 modelos diferentes de biquínis e perguntou aos fãs qual deve usar na comemoração de aniversário. “Gente, o que vocês acham? Eu vou colocar um monte de biquíni aqui. São para levar ao meu aniversário. O que vocês acham desse? Vou colocar o próximo”, disse ela no início da sequência.

Durante a gravação, Luciana precisou de ajuda para mostrar um dos modelos. “Não deixa cair não”, brincou a pessoa que segurava a câmera sobre o biquíni usado pela apresentadora. Para encerrar a sequência, Luciana abriu uma caixa de respostas para que os fãs apontassem qual o modelo mais bonito. Ela comemora o aniversário de 51 anos na próxima terça-feira (3).

Em programa gravado como parte da comemoração pelo aniversário, Luciana Gimenez entrevistou os filhos Lucas Jagger (21 anos) e Lorenzo (9 anos). Vera Gimenez, mãe da apresentadora, também fez uma participação.

