Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

A competição é o The Voice para idosos.

Ludmilla é a nova jurada do “The Voice Brasil”. A notícia foi anunciada na tarde desta sexta e confirmada pela cantora, que pontuou como uma “honra” fazer parte do programa, que também tem Claudia Leitte, Mumuzinho e Daniel como jurados. “Vocês viram a novidade? Quem é a nova jurado do ‘The Voice’? Estou muito feliz. Estava ansiosa para contar para vocês. Vocês não têm noção de como é saber das coisas antes e não poder contar nada. Não sei como consegui guardar esse segredo”, disse em vídeos nos stories.

Nesta semana, a cantora anunciou a “Big Célula da Ludmilla”, célula religiosa, que nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne para realizar atividades como o estudo da Bíblia, entoação de hinos ou cânticos e oração.

“Essa célula tem um propósito muito importante no meu coração, algo que faço para agradecer ao Senhor por cuidar tanto de mim. Sempre acreditei em Deus, mas nunca tinha vivido uma experiência real com Ele, até o dia em que me vi travada em uma cama com a crise da coluna, ali foi quando Deus se apresentou a mim e mudou meu quadro”, disse ela.

