Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Ao escolher um aplicativo para arquivar, a Play Store estimaria quanto espaço seria poupado no armazenamento interno do aparelho. Foto: Divulgação

O Google está desenvolvendo uma forma de poupar armazenamento tomado por aplicativos, mas sem precisar desinstalá-los. Conforme apurou o repórter Mishaal Rahman e o programador conhecido no Twitter como @AssembleDebug, usuários de Android poderão arquivar apps, opção que apagará os arquivos do programa, mas manterá dados do usuário e o atalho para ele na bandeja do sistema.

É bem provável que você tenha aplicativos baixados no celular que pouco usa, mas mantém instalado por pura conveniência. Esses programas ocupam espaço que pode ser valioso em alguns momentos e a solução de desativá-los após dois meses sem uso (com permissões revogadas e mais) não é lá tão eficiente para recuperar o espaço de armazenamento perdido.

Arquivar o aplicativo seria uma solução mais interessante: o app seria quase desinstalado do celular, mas os arquivos relacionados ao usuário (dados, principalmente) seriam mantidos para futuros acessos. Bastaria tocar no ícone do programa na bandeja de apps para tê-lo de volta no aparelho e acessá-lo normalmente.

Ao escolher um aplicativo para arquivar, a Play Store estimaria quanto espaço seria poupado no armazenamento interno do aparelho. Se confirmado, o ícone do app seria estampado com um símbolo de nuvem, indicando que precisa de internet para ser acessado novamente.

Essa solução de armazenamento seria distribuída pelo Google Play Services, não dependendo de uma grande atualização do Android para chegar aos aparelhos compatíveis.

Não se sabe se o recurso funcionaria bem com aplicativos que dependem do registro do dispositivo, como apps de instituições financeiras e mensageiros. Contudo, para ferramentas com pouco uso, seria extremamente útil, poupando o usuário de ir à Play Store para baixar os programas um a um.

Função

O arquivamento de aplicativos só é possível no Android graças ao uso do Android App Bundle (AAB), o novo formato para distribuição na Play Store. Anunciado em 2021, esse padrão permite segmentar os arquivos de um programa, possibilitando a exclusão de seções específicas sem comprometer sua usabilidade.

Naturalmente, nem todo aplicativo será compatível com a opção de arquivamento e, no atual estado, muita coisa precisa ser ajustada. Dito isto, não se sabe quando a opção de arquivamento será lançada de forma definitiva, mas é provável que demore.

