Celebridades Anitta e Gui Araújo teriam terminado namoro

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A assessoria de imprensa de Anitta afirmou que não falará sobre a questão. Os dois começaram a namorar em março Foto: Reprodução/Instagram

Anitta e Gui Araújo teriam terminado o namoro, informou a colunista Fábia Oliveira. De acordo com o jornal O Dia, ele não está mais hospedado na casa da cantora, porém permanece no Rio de Janeiro e foi para um hotel no Joá, próximo à casa dela.

A assessoria de imprensa de Anitta afirmou que não falará sobre a questão. Os dois começaram a namorar em março. Ele a visitou durante o início da quarentena e acabou passando boa parte do isolamento social na casa dela, localizada no Rio de Janeiro. Em junho, quando a cantora foi internada por conta de uma trombose, ela passou uma semana em São Paulo na casa de Gui para realizar exames antes de voltar para a capital carioca.

Há três semanas, quando surgiram rumores de crise no relacionamento, Gui negou: “Gente, quanta mentira!”. Ainda por meio do Instagram, ele postou: “Para as pessoas que infelizmente se contaminam com esse tipo de notícia, gostaria de dizer que eu tive que voltar para SP por motivo de quase término de relacionamento com as companhias de água, luz, gás, enfim… Para quem não sabe, eu tenho uma casa e as contas não param de chegar. Tenho trabalho e minhas responsabilidades”.

