Leandro Mazzini

Por Leandro Mazzini | 8 de dezembro de 2021

Apesar da decisão do prefeito Eduardo Paes de cancelar a festa popular nas praias, as festas privadas – dentro de hotéis, inclusive – estão mantidas. (Foto: Reprodução)

Em meio à série de vazamentos e vendas de informações pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada há um ano “para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade”, tem atuado de forma passiva frente às atividades de criminosos. “Não há atualmente investigações sendo realizadas com objetivo de esclarecer o ‘nível de violação de dados’ em plataformas”, posiciona a ANPD procurada pela Coluna para esclarecer os recentes vazamentos de dados de sites de e-commerce hospedados no Brasil. O que existem, segundo o órgão, são procedimentos de fiscalização visando apurar infrações à Lei Geral de Proteção de Dados. Até outubro, a ANPD recebeu 150 comunicações de incidentes de segurança, mais de 500 reclamações, denúncias e petições de titulares.

Mais sigilo

Mas a Autoridade não revela o teor das comunicações sob a alegação “de que as informações são protegidas pelo sigilo comercial e industrial”.

Interface virtual

A ANPD garante que fiscaliza casos específicos na prevenção de incidentes e em processos de controle externo promovidos pelo TCU, inquéritos do MPF etc.

Tô on em 2022!

O gabinete da deputada Érika Kokay (PT-DF) manda spam para WhatsApp de cidadãos de Brasília, há dias, sugerindo ao interlocutor acompanhar suas atividades online e atualizar seus contatos num site. Ciente do teor invasivo, a mensagem ainda deixa um recado discreto ao final para “sair”, se não quiser receber mais o informe. Procurada, a deputada, por meio da assessoria, diz que a mensagem foi enviada “por equívoco”.

O povo vem 1

Entidade responsável por receber, contabilizar e divulgar dados da ocupação hoteleira, a regional da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) do Rio de Janeiro desconversa sobre a taxa de ocupação já confirmada na rede para o Réveillon.

O povo vem 2

Apesar da decisão do prefeito Eduardo Paes de cancelar a festa popular nas praias, as festas privadas – dentro de hotéis, inclusive – estão mantidas. O que, segundo um empresário do ramo ouvido pela Coluna, não vai afetar as reservas já realizadas.

E você na fila

O único Estado onde os funcionários do BB conseguiram liminar judicial para não voltar ao trabalho é o Rio de Janeiro. É o chamado grupo de risco contra a Covid-19.

Eles na rua

São os profissionais que, em trabalho remoto, tentam atender clientes. Mas é a mesma turma que não vai titubear em viajar de férias no fim do ano, saindo de casa…

Sistema $$$

Para se ter uma ideia do poder financeiro do Sistema S, que o presidente Bolsonaro jurou investigar (e nada até agora). Um consultor que já prestou serviço com a missão de limpar a imagem de uma Fecomércio relata o que encontrou: R$ 90 milhões repassados por ano em convênios para uma emissora de TV, apenas num Estado. No sacrifício, ele cortou os repasses para R$ 20 milhões. E ainda é muito.

Alerta

O STJ soltou alerta sobre tentativas de phishing – técnica usada para enganar pessoas para que compartilhem seus dados pessoais e/ou financeiros – utilizando um e-mail falso creditado ao Tribunal. Várias são pedidas pelo e-mail fake processo@tribunal.jus.br.

Na pista

Apesar das interpretações confusas entre fiscais de estrada sobre a portaria, a ANTT garante que a nova Súmula prevê também a apreensão de veículos, não apenas multas aos flagrados. A conferir.

