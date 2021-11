Esporte Antes da prova de Fórmula 1, Verstappen visita Nelson Piquet, mas recusa conselhos, dizendo: “Não preciso”

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Nelson Piquet, tricampeão mundial, e Max Verstappen, atual líder do campeonato. (Foto: Reprodução)

Antes de seguir para Interlagos, Max Verstappen passou por Brasília para visitar o ex-piloto e tricampeão mundial da Fórmula 1, Nelson Piquet, pai de sua namorada, Kelly. Questionado sobre possíveis conselhos que o veterano poderia ter lhe dado, o piloto de 24 anos foi direto ao dizer que “não precisa de conselhos” e que o encontro foi para passar tempo com a família, e não discutir sobre o trabalho.

“Não conversamos sobre isso. Eu não preciso de conselhos. Conversamos sobre várias coisas. Foi mais importante passar um tempo com a família”, comentou ele, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11), às vésperas do GP de São Paulo.

“Eu me diverti muito com a família dele e sou mais descontraído fora das pistas, então não gosto muito de falar sobre trabalho. Posso dizer que o Nelson tem uma garagem dos sonhos, tem carros incríveis, um dia gostaria de ter uma assim”, acrescentou o vencedor de nove etapas em 2021.

Verstappen tem algumas memórias de Interlagos. Participou de cinco GPs: a polêmica corrida de 2018, após o entrevero com Esteban Ocon, que o impediu de conquistar sua terceira vitória naquela temporada, foi uma delas. No ano seguinte, em 2019, conseguiu, enfim, subir ao lugar mais alto do pódio, depois de uma prova verdadeiramente maluca em São Paulo.

Agora, com um campeonato de 2021 extremamente parelho, Max revela que gostaria de ouvir as arquibancadas cheias do Autódromo José Carlos Pace gritando seu nome. “Eles amam corrida e esportes a motor. A torcida aqui é uma das melhores. Quando vamos ao pódio, eles ficam loucos. Ansioso para ter essa experiência novamente”, concluiu.

170 mil pessoas

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 deve inserir cerca de 700 milhões de reais à economia da capital paulista e atrair 170 mil pessoas nos três dias da competição esportiva. Essa é a previsão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

“Milhões de pessoas, de 180 países, assistirão ao GP São Paulo, fortalecendo a marca da cidade cosmopolita no mundo inteiro. A capital mundial da vacina também tem a vocação permanente para grandes eventos como a Fórmula 1 e, neste ano, serão adotadas ações sustentáveis para reduzir o impacto ambiental gerado pelo evento”, disse o prefeito.

A prova brasileira – agora chamada de GP São Paulo, em vez do anterior GP do Brasil – foi adiada em uma semana neste ano. Seria realizada no fim de semana dos dias 5, 6 e 7 de novembro, mas foi postergada para os dias 12, 13 e 14 por causa do feriado do dia 15, segunda-feira.

