Futebol Antes de estreia na Copa, Marta compra mansão de 8,5 milhões de reais para morar com a namorada

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

O imóvel escolhido fica localizado em Winter Park, bairro nobre a cerca de 20 minutos do centro de Orlando, nos EUA. (Foto: Reprodução)

Semanas antes do início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a jogadora Marta assinou a papelada final da compra de uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, onde vai morar com a namorada Carrie Lawrence, que também é sua companheira de time no Orlando Pride. A casa é avaliada em $1,7 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões, na cotação atual.

O imóvel escolhido pelas atletas fica localizado em Winter Park, bairro nobre a cerca de 20 minutos do centro da cidade, e tem 360 metros quadrados de área construída. A casa tem cinco quartos, cinco banheiros e conta com espaço amplo de lazer na área externa com piscina e churrasqueira.

No site de imóveis onde foi anunciada, a mansão foi dada como vendida no fim de junho, no dia 29. Na ocasião, a brasileira postou uma foto com a namorada e o corretor brasileiro que as ajudou na aquisição. “Muito obrigada, Mulcy! Não conseguiria sem você!”, escreveu.

Quem também atuou no time de brasileiros que ajudaram Marta a comprar o imóvel foi o corretor de hipoteca Júlio César Silva. O profissional publicou um registro nas redes sociais com as jogadoras e agradeceu depois de o negócio estar fechado. “Muito obrigado, Marta, pela oportunidade! Foi um prazer enorme participar desse processo com vocês, obrigado por confiar o financiamento da sua casa em nossas mãos! Estou muito feliz por vocês e por mais essa conquista. Não é todo dia que fazemos o financiamento da melhor do mundo! THE GOAT! E boa sorte nessa Copa do Mundo, Brasil, estaremos torcendo aqui!”, escreveu ele.

Marta mora em Orlando desde 2017, quando passou a vestir o uniforme do Orlando Pride, onde deve ficar até o fim de 2024. Foi lá que ela conheceu a namorada e companheira de time Carrie Lawrence, com quem namora há um ano. Nos últimos meses, Carrie apresentou a brasileira para sua família, que acolheu Marta e até posou para fotos com ela. No namoro, a melhor do mundo é a que menos posta registros com a namorada nas redes. Carrie, por sua vez, se declara com frequência à amada.

Estreia do Brasil

A Seleção Brasileira feminina, que busca o inédito título da Copa do Mundo, estreia na primeira fase da competição a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (24). O confronto, que será contra o Panamá, vale pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica. As informações são do jornal Extra e da Agência Brasil.

Antes de estreia na Copa, Marta compra mansão de 8,5 milhões de reais para morar com a namorada

2023-07-20