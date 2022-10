Economia Anuidade, benefícios… saiba o que avaliar ao escolher o cartão de crédito

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Na hora de assinar o contrato e aderir a uma das ofertas, os tipos de cartões podem confundir os usuários, e é preciso ficar atento às condições de cada tipo

Bancos tradicionais e digitais, fintechs, varejistas, lojas de departamento e até supermercados: são muitas as opções de estabelecimentos que oferecem cartões de crédito ao consumidor. Mas, na hora de assinar o contrato e aderir a uma das ofertas, os tipos de cartões podem confundir os usuários, e é preciso ficar atento às condições de cada tipo para não transformar o meio de pagamento numa armadilha para o orçamento.

Características como a bandeira, o limite, a isenção ou não da anuidade, a taxa de juros e até os benefícios oferecidos, como programas de milhagens, são fatores que, para especialistas, devem ser observados pelos usuários ao comparar diferentes modelos de cartão.

Antes disso, no entanto, é preciso identificar a necessidade da família. É o que explica a educadora financeira Lai Santiago, da fintech de crédito Open Co:

“Tudo depende do que você está buscando e da sua condição financeira atual. Se você é uma pessoa que consome pouco no cartão, por exemplo, menos de R$ 2 mil, é melhor buscar uma solução mais simples, como um cartão sem anuidade e com cashback”, exemplifica.

É necessário?

Além do cashback, que retorna ao usuário percentuais do que é consumido, os cartões podem oferecer outros benefícios que, em geral, variam de acordo com as bandeiras. Mas é preciso ter cuidado com as ofertas “tentadoras”. Isso porque, em alguns casos, as vantagens aumentam quanto mais o consumidor gasta.

“Não pode ficar bitolado com esses penduricalhos. É preciso evitar aquela situação em que a pessoa acaba “pressionada” a consumir mais. Os benefícios são consequências do consumo. Você não deve buscar um cartão e consumir mais para ter essas vantagens, mas sim respeitar sua estrutura financeira” — alerta Lai Santiago. “É preciso avaliar: algum momento você ficou horas no aeroporto, de maneira desconfortável, esperando para embarcar? Se você viaja pouco, será que é tão importante assim? Ou é só status?”

Outros pontos mais subjetivos que devem ser levados em conta na hora de selecionar um modelo de cartão são a transparência e a forma como a instituição financeira lida com possíveis problemas no dia a dia de consumo. Um caminho, segundo a educadora financeira, pode ser buscar pela empresa em sites como Reclame Aqui, para entender a experiência de outros consumidores e como a empresa se portou “para não passar perrengue depois”:

— Um outro ponto é que o cartão precisa ser simples, transparente, com um bom atendimento ao cliente e um aplicativo em que você consiga realizar as principais operações de maneira autônoma.

Anuidade: menos uma despesa

A anuidade, taxa cobrada pelas instituições financeiras para manutenção dos serviços do cartão, é outro fator que não pode deixar de ser observado na hora de avaliar uma oferta. Em geral, o pagamento vem diluido nas faturas, dividido em 12 parcelas, o que pode acabar passando despercebido pelo consumidor em meio a outras cobranças.

Para especialistas, o item é quase “obsoleto” nos dias atuais, com possibilidades de redução do valor dependendo do comportamento de consumo do usuário, por exemplo, e até de valores investidos no banco ou na plataforma financeira. Além disso, em muitos bancos e fintechs, é possível negociar a cobrança da taxa.

“Se tiver anuidade e não for possível negociar a isenção, certamente não é uma boa opção. Mas a depender da pontuação que esse cartão vai oferecer, pode ser uma exceção à regra, dependendo do perfil do usuário, como para um cliente de alta renda, por exemplo”, explica Lai Santiago.

Atenção aos juros

Além da anuidade, as taxas de juros são outro custo que pode pesar na fatura. São dois tipos, ambos regulados e divulgados pelo Banco Central: os juros parcelados são aqueles que incidem quando o valor da fatura é parcelado. Já o rotativo é o aplicado no valor que sobra quando o consumidor não paga o valor integral cobrado na fatura.

Carlos Castro, da Associação Brasileira do Planejamento Financeiro (Planejar), alerta ainda que as instituições financeiras praticam diferentes taxas de juros. Por isso, a importância de comparar as ofertas. Os percentuais são divulgados no site do Banco Central (bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

“Têm cartões que os juros podem passar de 500% ao ano, o que é muito alto. Isso quer dizer que se você paga só o valor mínimo, no que sobrar vai ser incidido esses altos percentuais, e vira uma bola de neve. Se você não tem como pagar o valor total, o recomendado é parcelar, porque aí você tem os juros fixos, sem a incidência de juros sobre juros”, diz.

Mais de um cartão? Repense

Uma pesquisa feita em maio passado pelo Serasa eCred apontou que 29% dos brasileiros têm cinco ou mais cartões de crédito. Outros 18% tem quatro, e 23%, três.

“Não existe um número ideal de cartões. O que existe é a complexidade. Ter mais de um cartão significa ter mais de uma fatura, mais um limite, mais uma anuidade para gerenciar. E todos os eles precisam estar previstos dentro do orçamento”, alerta Matheus Losi, gerente executivo de Tecnologia da entidade.

A Serasa tem uma ferramenta on-line que compara os cartões de crédito oferecidos por alguns bancos e fintechs. O serviço é gratuito. Basta acessar o site www.serasa.com.br/ecred/ e escolher a opção “Cartão”. A partir daí, é preciso se cadastrar e usar a ferramenta.

Santiago, da Open Co, completa: “A pessoa não consegue ter uma noção do todo das faturas, porque os gastos estão fragmentados em várias contas, e isso é um perigo que representa um risco maior de ir parar no rotativo e acabar endividado.”

Planejamento para evitar endividamento

Num cenário de recorde de envidamento – com 80% da população que ganha até dez salários mínimos endividadas, segundo calculou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) —, ter acesso ao cartão exige cuidados para evitar a inadimplência. “Cartão de crédito é gasto. Tratar como renda extra é um baita perigo”, alerta Losi.

Já Santiago explica que, para evitar sustos na fatura, uma saída pode ser ajustar o limite num valor específico que o usuário tenha condições de pagar, possibilidade que já é oferecida por alguns bancos: “O ideal é que a pessoa escolha um meio de pagamento prioritário, ou crédito ou débito, e aí, com exceção de despesas fixas como aluguel e contas de consumo, o dia a dia vai para o pagamento escolhido.”

Veja algumas opções:

Bradesco

Há cartões com isenção de anuidade e opções com até R$ 1.400 ao ano. As vantagens variam, mas há benefícios como cashback, acesso às salas VIP dos aeroportos, desconto em cinemas e teatros, seguros de viagem e proteção de compras, assistências automotiva e residencial, entre outros. Em todos os produtos, os clientes passam por análise de crédito, onde o limite é definido.

Taxas máximas de juros*:

• Parcelado: 5,44% ao mês e 88,90% ao ano

• Rotativo: 12,94% ao mês e 330,82% ao ano

Santander

As opções variam de acordo com as faixas de renda. Para quem ganha até R$ 5 mil, por exemplo, há cartões com anuidade de até R$ 444, que pode ser reduzida de acordo com os gastos feitos pelo usuário ou se o consumidor é correntista da instituição. O limite é determinado a partir da análise de crédito, e as taxas de juros também são personalizadas.

Entre as vantagens estão pontos que podem ser trocados por viagens, estadias em hotéis, produtos ou cashback em investimentos ou na fatura. Há ainda descontos em cinemas e produtos dentro do Shopping Esfera, marketplace do banco.

Taxas máximas de juros*:

• Parcelado: 8,58% ao mês e 168,49% ao ano

• Rotativo: 12,86% ao mês e 327,21% ao ano

Itaú

O banco tem opções isentas de anuidade ou de até R$ 1.200, que podem ser reduzidas de acordo com o consumo do cliente. Entre os benefícios oferecidos, há vantagens como desconto em produtos e serviços parceiros, programa de descontos ou milhas, acesso às salas VIP dos aeroportos e seguro de viagem, entre outras. O limite é definido a partir da análise de crédito e renda do usuário.

Taxas máximas de juros*:

• Parcelado: 10,03% ao mês e 215,03% ao ano

• Rotativo: 13,56% ao mês e 360,15% ao ano

Nubank

Para pessoas físicas, o banco digital tem duas opções. O Roxinho não tem anuidade. Já o Ultravioleta cobra R$ 588, valor que passa a ser gratuito quando os gastos forem de pelo menos R$ 5 mil ao ano, ou se o usuário investir um mínimo de R$ 50 mil.

Em ambos, o limite é determinado após análise de renda. Entre os benefícios oferecidos nos dois produtos, há a possibilidade de uso de mais de um cartão virtual e integração com carteiras digitais. Já o cashback é oferecido aos clientes do Ultravioleta.

Taxas máximas de juros*:

Parcelado: 7,98% ao mês e 151,27% aao ano

Rotativo: 12,88% ao mês e 327,86% ao ano

C6 Bank

O banco tem três tipos de cartão de crédito: o C6, o C6 Platinum e o C6 Carbon (modalidade Black). Os dois primeiros não têm anuidade. Já o último cobra R$ 1.020 ao ano, com isenção nos três primeiros meses. Após esse período, há ainda a possibilidade de desconto de 50% para quem gasta a partir de R$ 4 mil e 100% para quem consome mais de R$ 8 mil por mês.

Além disso, clientes que têm o cartão C6 Carbon têm direito a serviços de vallet e salas VIP dos aeroportos. Já para os dois cartões há programas de pontos e descontos em compras de estabelecimentos parceiros.

Taxas máximas de juros*:

Parcelado: 9,68% ao mês e 202,94% ao ano

Rotativo: 12,48% ao mês e 310,14% ao ano

Banco BV

São três opções de cartão. O BV Livre não tem anuidade nem exige renda mínima, e os usuários têm acesso aos benefícios da bandeira. Já o BV Mais tem anuidade de R$ 118 e 1% de cashback por compra, além de descontos com marcas parceiras. No BV Único, com limites a partir de R$ 10 mil, o cashback é de 1,5%, e a anuidade é de R$ 718. O cartão oferece dois acessos às salas VIP dos aeroportos e desconto em parceiros.

Taxas máximas de juros*:

Parcelado: 12,09% ao mês e 293,31% ao ano

Rotativo: 18,89% ao mês e 697,20% ao ano

Next

No banco digital do Bradesco, há duas opções de cartão. No Visa Internacional, não há cobrança de anuidade, e os clientes tem descontos em marcas parcerias, além de benefícios da bandeira no programa “Vai de Visa”.

Já o Visa Platinum, a cada US$ 1 gasto, o usuário recebe 1,5 ponto que pode ser trocado por viagens, descontos e produtos na plataforma da Livelo. O cartão também oferece descontos com marcas conveniadas, acesso às salas VIP dos aeroportos e Seguro Proteção de Preço. A anuidade é de R$ 510, mas, segundo o banco, o cliente pode ter o desconto progressivo: se gastar entre R$ 2.500 a R$ 4.900, a isenção é de 50%, e se o gasto for maior que R$ 5 mil, 100%.

Clientes novos não pagam anuidade nos primeiros cinco meses. O limite é determinado a partir da análise de crédito.

Taxas máximas de juros*:

Parcelado: 7,76% ao mês e 145,09% ao ano

Rotativo: 18,67% ao mês e 680,18% ao ano

Mercado Pago

A fintech da gigante Mercado Livre oferece o Mercado Pago Visa. O cartão não tem anuidade, e o limite é definido “de acordo com o histórico de relacionamento” do cliente com a empresa. O produto tem como benefício o Mercado Pontos, programa de fidelidade da empresa.

Taxas máximas de juros*:

Parcelado: 7,64% ao mês e 141,89% ao ano

Rotativo: 16,03% ao mês e 495,27% ao ano

PagBank PagSeguro

O cartão da fintech é isento de anuidade. Já o limite é definido pelo valor que o usuário tem disponível na conta da instituição, tanto de saldo quanto investido em CDB. Não há análise de crédito ou renda.

Taxas máximas de juros:

Parcelado: 5,9% ao mês (o percentual ao ano não foi informado)

Rotativo: 14,99% ao mês (o percentual ao ano não foi informado)

s taxas de juros máximas de cada instituição financeira podem ser encontradas no site do Central (bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Veja dicas para evitar ou sair da inadimplência

1. Cuidados com o número de cartões de crédito

Não existe um número limite ou ideal de cartões de crédito. O importante é saber usar os cartões para a melhor gestão da vida financeira.

2. Há necessidade?

Caso tenha vários cartões de crédito, é importante entender qual a necessidade de uso de cada cartão, os custos envolvidos (anuidade, por exemplo) e a capacidade de pagar mais de uma fatura.

3. Fique atento às datas de vencimento

Para garantir que o nome não fique negativado, pague o cartão em dia. Assim, aumenta a sua credibilidade no mercado, e você consegue juros melhores e parcelamentos mais longos para realizar seus projetos.

4. Use os benefícios governamentais

Aproveite o recebimento de renda extra, como o 13º salário e o saque emergencial do FGTS, para quitar dívidas.

6. Informe-se

É importante monitorar sempre o status do seu CPF e utilizar serviços como as campanhas de renegoniação dos bancos e o Feirão Limpa Nome do Serasa para quitar dívidas com descontos.

7. Planejamento

Tenha noção do próprio orçamento. Esta dica pode parecer básica demais, mas é muito importante para manter a organização completa das finanças do mês.

8. Use a regra 50/30/20 para dividir suas dívidas

50% para gastos essenciais (como aluguel, comida, contas básicas), 30% para gastos variáveis (cartão de crédito, lazer etc.) e 20% para reserva de emergência.

