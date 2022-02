Brasil Anvisa prorroga dispensa da declaração de saúde para entrada no País

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

A responsabilidade no monitoramento nos aeroportos e de portos pelo País é da Anvisa. Foto: Reprodução A responsabilidade no monitoramento nos aeroportos e de portos pelo País é da Anvisa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou neste sábado (26) a prorrogação do período de dispensa de apresentação da Declaração de Saúde do Viajante, apresentada por quem entra pelos portos e aeroportos do País. De acordo com a agência, a medida ocorre por necessidades técnicas.

A Anvisa informou que detectou oscilações para emissão da declaração no dia 24 deste mês. Com isso, se iniciou o processo de transferência do serviço para outro sistema.

Com a prorrogação do prazo, a dispensa se estende até março. “Diante da necessidade de ajustes técnicos por parte da área de tecnologia da informação da Anvisa, foi ampliado o período de dispensa da apresentação da DSV até às 23h59 do dia 02/03/22, horário de Brasília. As companhias aéreas já foram comunicadas da ampliação da contingência”, informou o texto da agência.

Mas a Anvisa alerta que outras medidas sanitárias ainda são exigidas. “Ressalta-se, contudo, que a dispensa excepcional e temporária da DSV não isenta os viajantes de cumprirem as demais normas sanitárias brasileiras vigentes para ingresso no país”, completa o texto.

