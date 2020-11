O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse, na manhã deste domingo (29), que “é normal” o desgaste do partido e a redução de vitórias de candidatos tucanos nas eleições municipais em todo o País.

“Acho que isso é normal, com o tempo os partidos perdem popularidade e se desgastam em algumas cidades”, disse FHC. “Eleição no Brasil depende do candidato, não é do partido. Se o candidato não é bom, fazer o que?”, completou.