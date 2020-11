Leandro Mazzini Apagão eleitoral

Por Leandro Mazzini | 10 de novembro de 2020

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) capitaneia frente política que pede o adiamento da eleição no Amapá para dezembro. (Foto: Agência Senado)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) capitaneia frente política que pede o adiamento da eleição no Amapá para dezembro, por causa do apagão de energia há dias, que desmobilizou e prejudicou todo o Estado em vários setores, inclusive nas campanhas eleitorais. Até ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral não respondeu a consulta feita pelo senador e os dois principais candidatos à Prefeitura de Macapá.

Quentão

Quem conhece Macapá sabe: o pior para os moradores não é só a falta de energia, é dormir sem ar refrigerado ou ventilador num calor com temperatura superior à média do País. De dia os termômetros registram até 42°, conta um residente à Coluna.

Termelétricas

O apagão reforça a importância de o País promover a integração do setor elétrico com o de gás no PL 4.476/20. O relator é o senador Eduardo Braga (MDB-AM), que defende a medida.

Ainda o DEM

Dados do cientista político Murilo Medeiros, da UnB, sobre o fortalecimento do DEM nesta eleição: 33.175 mil democratas se lançaram candidatos em 2020. Superou o PSDB e o PT. É o maior número da legenda desde 2004.

Ingleses…

A Justiça de Manchester, na Inglaterra, recusou ontem em primeira instância (Juiz Mr. Mark Turner) acolhimento de ação coletiva que representa 200 mil pessoas contra a mineradora BHP, do caso Samarco/Mariana, na qual pede R$ 20 bilhões de indenização. Os advogados vão recorrer, informou à Coluna a assessoria.

… fecham os olhos

A defesa – que representa moradores, entidades civis e afins – alega que a mineradora apresentou ao judiciário britânico medidas de compensação que nem saíram do papel. Há processo tramitando também na Justiça do Brasil.

Terror do PT

Desembarcou em Contagem (MG) o advogado Paulo Fernando Melo, conhecido como o “terror do PT”, em apoio à campanha da candidata Dulce Monte (PMB). Para quem não sabe, só para citar dois casos, foram dele as ações na Justiça para a OAB cancelar a carteirinha de José Dirceu, e para barrar a posse de Lula como ministro de Dilma.

Camaradagem, e só

Esse puxa saquismo do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump ganhou as notícias além fronteiras, colou a imagem de um no outro e agora a derrota do norte-americano nas urnas bate em cheio de tabela no brasileiro: a oposição no Brasil não perdeu tempo e já fala que o “trumpismo” brasileiro não deve se reeleger também.

Retorno zero

O trato entre ambos tinha que ser protocolar, como sempre foi, de praxe. Entre Estados, não de amizade e de tomar lado partidário. Além disso, os EUA na gestão Trump não ajudaram em nada o Brasil, que facilitou muitos negócios para os yankees e, em compensação, só viram barreiras a produtos brasileiros.

MERCADO

Da lousa

Nenhum candidato à Prefeitura do Recife colocou em suas pautas a crise das escolas particulares. Mais de 20 já foram fechadas por cancelamento de matrículas ou falta de pagamento das mensalidades durante a pandemia do Covid-19. Dentre elas o Centenário Colégio Sagrada Família, com 115 anos de existência.

Setor de serviços

Convidados da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) realizaram reunião técnica online sobre tramitação de propostas de reforma tributária no Congresso Nacional. Para ouvir os representantes do setor, foi convidada a assessoria técnica do deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma. O setor de serviços defendeu reforma com foco no emprego, caso o texto seja aprovado da maneira como está.

Extra campo

Os títulos conquistados pelo Flamengo e as disputas deste ano animaram os torcedores. Os flamenguistas são os que mais buscam camisas do time (29,4%) na OLX.

ESPLANADEIRA

# A Elo está expandindo a plataforma Elo Flex, que permite a personalização de benefícios vinculados aos cartões Elo Mais, Elo Grafite e Elo Nanquim.

# Expansão da rede Maple Bear de escolas vai gerar investimentos de R$ 100 milhões, 500 empregos diretos e 200 unidades até fim de 2021.

# Amigo Edu, plataforma focada em Vestibular Digital e Bolsas de Estudo, lança Exame Nacional do Amigo Edu.

# McDia Feliz, campanha nacional em prol de adolescentes e crianças com câncer, acontece dia 21.

# Shawee e Rocketseat, startups especializadas em crescimento profissional, anunciam fusão.

