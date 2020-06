E faz isso com números invejáveis: até esta segunda-feira (22 de junho), houve só 1.379 casos e 13 mortes, com apenas dois óbitos no último mês.

O Paraguai tem uma taxa de duas mortes por milhão de habitantes, a mais baixa da América do Sul. Bem longe dos 210 por milhão no Brasil, dos 36 na Colômbia, dos 20 na Argentina e até das seis mortes por milhão de habitantes do Uruguai. Mas como o país conseguiu isso? Uma resposta imediata “Uma das principais razões é que o governo paraguaio agiu com muita rapidez”, explica Carin Zissis, diretora do site de análise Sociedade das Américas/Conselho das Américas (AS/COA), que publicou um relatório sobre a pandemia na América Latina. No início de fevereiro, quando nenhum caso de Covid-19 havia sido registrado ainda, o governo de Mario Abdo Benítez suspendeu os vistos para todos os cidadãos da República Popular da China, bem como para qualquer estrangeiro que viajasse para a China continental. Então, em 10 de março, três dias após a confirmação dos dois primeiros casos no país – os de dois cidadãos do Equador e da Argentina – Abdo, apoiado pelo ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, decretou o isolamento preventivo em nível nacional. Entre as primeiras medidas, estavam a suspensão das aulas nas escolas, a restrição de todos os eventos públicos e privados e a declaração do toque de recolher noturno. Isso foi um dia antes da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o surto de coronavírus uma “pandemia”. “Nosso argumento era que esses casos vieram de países onde a transmissão do vírus ainda não era comunitária”, diz Juan Carlos Portillo, diretor-geral de Serviços de Saúde do Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai. “A pergunta que fizemos foi: ‘Podemos descartar que não temos circulação comunitária do vírus em nosso país?’ E a resposta foi não. Além disso, sabíamos que nosso sistema de saúde é fraco”, acrescenta Portillo, “e que tanto a estrutura quanto os profissionais de saúde estavam sob pressão há semanas pela pior epidemia de dengue no Paraguai.” Após alguns dias, as autoridades decretaram quarentena total, uma das mais rigorosas da região. “Ao contrário de outros governos, como o México ou o Brasil, o Paraguai conseguiu enviar uma mensagem clara e agiu de forma consistente”, explica Zissis, “o que permitiu à população respeitar as decisões e agir com responsabilidade”. “Tanto a forte liderança política quanto a atitude positiva da população foram fundamentais para alcançar a contenção da disseminação do vírus”, concorda Luis Roberto Escoto, representante do Paraguai da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), escritório regional da OMS. Isolamento geográfico O escritor paraguaio Augusto Roa Bastos descreveu seu país como uma “ilha cercada por terra” no coração do continente. E o sucesso da estratégia do Paraguai não poderia ser entendido sem levar em conta seu isolamento geográfico. O Paraguai não apenas não tem saída para o mar, mas grandes áreas de seu território são cobertas por selva ou savana. Além disso, sua capital, Assunção, tem menos tráfego aéreo em comparação com outras grandes cidades da América do Sul, como Buenos Aires ou São Paulo. E há outro elemento a considerar: a densidade de sua população. Os países e cidades mais densamente povoados foram os mais afetados por essa epidemia. No Paraguai, por outro lado, cerca de 7 milhões de pessoas vivem em um território três vezes maior que o do Uruguai, que tem a metade da população – outro país, aliás, que conseguiu conter a pandemia com uma estratégia bem-sucedida. Fronteiras fechadas O governo paraguaio fechou suas fronteiras terrestres com Argentina, Bolívia e Brasil em 24 de março e hoje não contempla sua reabertura. O presidente paraguaio chegou a afirmar que o Brasil era “a principal ameaça” na luta contra a pandemia, devido ao alto número de infecções e mortes. Soldados paraguaios foram enviados à região de fronteira para impedir a entrada de automóveis e ônibus por comerciantes e residentes brasileiros. Também foram erguidas cercas de arame farpado na cidade fronteiriça de Pedro Juan Caballero. “Enquanto houver evidências de que a situação no Brasil não esteja melhorando, não há motivos para abrir as fronteiras”, diz Portillo, que resume a atual relação entre os dois países com uma frase: “Se o Brasil espirrar, o Paraguai terá uma pneumonia”.