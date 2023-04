Saúde Apêndice, amígdalas e vesícula: os órgãos sem os quais podemos viver

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

As amígdalas estão localizadas na faringe e desempenham um papel no sistema imunológico. (Foto: Freepik)

O corpo humano possui 78 órgãos. Embora alguns, como o coração e o cérebro, sejam completamente vitais, existem outros que não são totalmente fundamentais e sem os quais podemos viver sem. Alguns exemplos são o apêndice, as amígdalas e a vesícula.

Confira a seguir a lista de órgãos, compilada pelo site especializado IFL Science, sem os quais podemos viver e por quê.

Apêndice

O apêndice é uma bolsa com formato de tubo que fica localizado na região inferior direita da barriga. Em 2007 cientistas da Universidade Duke, nos EUA, descobriram que a função do apêndice é fabricar e servir como depósito de bactérias que auxiliam na digestão. Além disso, ele também possui células linfoides, que produzem anticorpos e ajudam nas defesas do organismo.

Entretanto, se a inflamação do órgão, conhecida como apendicite é uma emergência médica e demanda sua retirada. A bota notícia é que o apêndice definitivamente se enquadra na categoria de órgãos que podemos perder, então o tratamento usual para a apendicite é simplesmente retirá-lo.

Amígdalas

As amígdalas estão localizadas na faringe. Elas desempenham um papel no sistema imunológico. Entretanto, em pessoas com amigdalite recorrente, ou seja, quando há inflamação constante do órgão, a decisão médica muitas vezes envolve a remoção das amígdalas. Em geral, a cirurgia envolve também a remoção das adenoides, uma área relacionada de tecido na parte de trás do nariz que podem causar problemas respiratórios durante o sono.

Embora haja uma discussão médica sobre a possibilidade da retirada das amígdalas dificultarem o combate a infecções, geralmente, elas são considerados outro tecido sem o qual podemos viver sem maiores complicações.

Rins e fígado

É verdade que não podemos viver sem o fígado. Por outro lado, a remoção de parte do órgão é perfeitamente possível sem riscos à saúde. O lobo esquerdo em crianças e o lobo direito em adultos podem ser doados para outras pessoas sem danos ao paciente.

O rim é outro órgão que pode ser doado de uma pessoa para outra em vida. Embora não possamos viver sem os rins, é perfeitamente possível viver com apenas um rim. Embora nenhuma cirurgia seja isenta de riscos, muitos doadores vivos não experimentam efeitos nocivos duradouros.

Vesícula biliar

Assim como apêndice, a vesícula biliar está localizada no abdômen. Esse órgão é responsável pelo armazenamento da bile que o fígado precisa para funcionar. Mas a boa notícia é que o sistema digestivo pode funcionar sem ele. A retirada do órgão é recomendada mediante o diagnóstico de cálculos biliares, um condição dolorosa.

Órgãos reprodutores

É definitivamente possível sobreviver sem os órgãos reprodutivos masculinos ou femininos. Entretanto, sua remoção não é isenta de efeitos para o corpo. Por exemplo, a retirada do útero não permite que a mulher engravide. Já a remoção dos ovários implica em uma menopausa imediata.

Nos homens, a remoção de apenas um testículo não altera a função sexual e a fertilidade. Já a remoção de ambos, sim. Portanto, viver sem esses órgãos é possível, mas dependendo do caso pode implicar em tratamentos adicionais para combater os “efeitos colaterais” dessa ação.

