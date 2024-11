Política Após acidente no banheiro do Palácio do Alvorada, médicos liberam Lula para fazer viagens curtas de avião

Devido ao acidente, teve um pequeno sangramento na região e precisou levar cinco pontos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Devido ao acidente, teve um pequeno sangramento na região e precisou levar cinco pontos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado por sua equipe médica para realizar pequenas viagens. Lula estava impedido de fazê-las devido a um acidente doméstico que sofreu no Palácio da Alvorada – residência oficial do presidente da República -, há duas semanas. O petista caiu no banheiro do Palácio do Alvorada em 19 de outubro, batendo a parte de trás da cabeça. Devido ao acidente, Lula teve um pequeno sangramento na região e precisou levar cinco pontos.

Boletim médico divulgado na manhã desse domingo (3), após Lula passar por exames em Brasília, apontou que o presidente “permanece sem sintomas” e que os exames de imagem que realizou apresentam “estabilidade em relação aos anteriores”. Lula foi autorizado pelos médicos a manter suas atividades habituais em Brasília e deve retornar ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, daqui a uma semana para novos exames.

Orientado por sua equipe médica — liderada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio —, Lula não fez voos desde então, o que levou a cancelamentos de compromissos, especialmente no exterior. Desde então, Lula deixou de ir para a Cúpula dos Brics, na Rússia, e à Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, na Colômbia (COP16).

Lula também cancelou a participação que faria na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, no Azerbaijão (COP29), entre 10 e 12 de novembro.

O compromisso no Azerbaijão segue fora dos planos presidenciais, e Lula também não deve ir ao Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru, previsto para meados deste mês. O presidente, porém, deve se fazer presente na Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, entre 18 e 19 de novembro.

A equipe econômica ainda aguarda o aval do presidente Lula para fazer um anúncio de medidas de corte de gastos para reequilibrar as contas públicas e evitar que o arcabouço fiscal entre em colapso nos próximos anos. Na tarde dessa segunda-feira (4), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu novamente com Lula para discutir as propostas. Segundo Haddad, o governo está na “reta final” de ajustes e o anúncio deve sair ainda nesta semana.

A principal ideia do pacote é fazer com que as despesas do Orçamento cresçam no máximo 2,5% ao ano acima da inflação, que é o limite de aumento global dos gastos sujeitos ao arcabouço. Assim, todos estariam “andando na mesma velocidade” – o que evitaria que algumas despesas obrigatórias consumam o espaço destinado a outras, como investimentos e custeio, podendo levar a um “apagão” da máquina pública.

Por isso, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deve ser elaborada, o que aumenta a cautela com a redação do texto por parte da equipe econômica.

“A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. Então, a ideia é fazer com que as partes não comprometam o todo e o arcadouço tenha sustentabilidade de médio e longo prazos, que é hoje a dúvida que provoca as incertezas no mercado. Ah, o que vai acontecer se as despesas obrigatórias continuarem crescendo nesse ritmo? Então, é uma fórmula que permite que esse encaixe aconteça”, afirmou Haddad a jornalistas na última semana.

