Após deixar de usar servidor "escudo", X volta a ficar indisponível no Brasil

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

O X ficou disponível para alguns brasileiros na quarta-feira (18).(Foto: Reprodução)

A rede social X, do bilionário Elon Musk, voltou a ficar indisponível no Brasil após a Justiça ordenar que a empresa deixasse de usar um servidor intermediário que permitiu o acesso à rede social mesmo com o bloqueio no País.

O conselheiro da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) Basílio Rodriguez Perez disse à agência AFP que o X “ficou bloqueado” novamente porque, pouco antes das 16h de quinta (19), parou de usar servidores Cloudflare, que serviram como um “escudo” para a rede.

Os servidores da Cloudflare podem atuar como intermediários entre o servidor de um site e o usuário. Eles usam endereços de IPs que mudam constantemente, o que impede que o acesso seja bloqueado por parte das operadoras de internet.

O X ficou disponível para alguns brasileiros na quarta-feira (18). A empresa alegou que isso foi uma consequência “temporária e involuntária” de uma mudança de servidor.

Risco de multa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou na quinta que a rede suspendesse o uso de novos acessos imediatamente sob pena de multa diária de R$ 5 milhões.

Moraes também determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adotasse todas as medidas para restabelecer o bloqueio da plataforma.

O X está suspenso no Brasil desde o fim de agosto por descumprir ordens judiciais de derrubar contas acusadas de disseminar desinformação e por se recusar a nomear um representante legal no país.

“Intenção deliberada”

Ainda que o X tenha afirmado que o funcionamento no Brasil tenha sido involuntário, a Anatel disse que a plataforma demonstrou sua “intenção deliberada de descumprir a ordem do STF”.

Na madrugada de quarta, enquanto o X era atualizado automaticamente para milhões de usuários, Musk disse em seu perfil que “a magia, quando é avançada o suficiente, é indistinguível da tecnologia”, em uma mensagem interpretada como uma provocação.

Moraes viu na publicação de Musk uma prova de sua intencionalidade de burlar o bloqueio. O ministro também apontou para a resistência “dolosa, ilícita e persistente recalcitrância da plataforma X no cumprimento de ordens judiciais”.

