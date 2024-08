Grêmio Após eliminação na Copa do Brasil, Renato Portaluppi lamenta pênaltis perdidos pelo Grêmio: “Equipe não rendeu”

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Técnico gremista reconheceu que o Corinthians teve um desempenho melhor e lamentou o fato dos melhores batedores do time perderem as cobranças Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Técnico gremista lamentou o fato dos melhores batedores do time perderem as cobranças. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A noite de quarta-feira (07) foi difícil para o Grêmio. No Couto Pereira, em Curitiba, o Tricolor foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis. Ao analisar o jogo, o técnico gremista Renato Portaluppi reconheceu que o adversário teve um desempenho melhor e lamentou o fato dos melhores batedores do time perderem as cobranças.

O empate levou a decisão da vaga para as quartas de final para os pênaltis. Se por um lado, o Corinthians foi irretocável, por outro o Grêmio desperdiçou três cobranças. Edenilson e Pavón isolaram e Cristaldo parou no goleiro Hugo.

No final do segundo tempo, Edenilson entrou no lugar de João Pedro especialmente para fazer a cobrança do pênalti. Renato explicou que optou por fazer apenas três substituições para não perder os melhores batedores.

“Eles treinam pênaltis todos os dias. Quando batem os pênaltis que fizeram, ninguém fala nada. Agora vão falar que não treinam. Se faz, treina. Se não faz, não treina. São os melhores batedores e erraram”, rebateu o técnico em uma das respostas na entrevista coletiva após o jogo.

Mesmo com jogadores preservados, o Corinthians montado por Ramón Díaz foi superior no jogo de volta. Renato reconheceu a vitória e disse que o Grêmio não conseguiu repetir o nível das atuações recentes.

“O Grêmio tentou e não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians. Meu time não teve uma noite feliz. Mérito do time adversário que soube fechar os espaços. No segundo tempo, tentei tirar um zagueiro, colocar atacante e mesmo assim não criamos. Infelizmente o Corinthians esteve melhor que a gente. Com o mesmo time, o mesmo sistema, infelizmente a equipe não rendeu”, analisou o comandante gremista. A delegação do Grêmio permanece em Curitiba ao longo desta semana. No fim de semana, os jogadores viajam para encarar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Depois a equipe retorna ao Paraná, onde receberá o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

