Futebol Após empatar com o Flamengo, Inter volta para casa e treina com foco no duelo contra o Goiás

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Equipe volta do Rio e trabalha no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Após empatar em 0 a 0 com o Flamengo, a delegação Colorada mal chegou em Porto Alegre e já deu início à preparação para o próximo jogo no Campeonato Brasileiro. A equipe desembarcou no Aeroporto Salgado Filho por volta das 15h desta quinta-feira (6) e foi direto para o CT Parque Gigante. O Inter está com 54 pontos e mantém a vice-liderança do campeonato – 12 pontos atrás do líder Palmeiras.

No CT, os jogadores que iniciaram a partida no Rio de Janeiro fizeram atividades físicas e regenerativas. O restante do elenco foi ao gramado e realizou trabalhos físicos e técnicos com bola.

O treinador Mano Menezes pôde contar com o retorno de Carlos de Pena, Taison e Johnny, que não ficaram à disposição na última partida.

O grupo colorado terá mais dois treinamentos pela frente para se preparar para o duelo contra o Goiás. O jogo será válido pela 31ª rodada do Brasileirão e está marcado para domingo (9), às 11h, no Estádio Beira-Rio.

Grenal feminino

Em confronto válido pela segunda rodada do Gauchão, as Gurias Coloradas empataram o jogo contra o Grêmio, na quarta-feira (5), por 2 a 2. Os gols do Inter foram anotados por Fabi Simões e Priscila, enquanto o adversário marcou com Cássia e Caty. O Inter volta a campo com as gurias no próximo domingo (9), às 15h, contra o Juventude.

