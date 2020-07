Magazine Após invasão, Juju Salimeni pede medida protetiva contra ex-marido

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Os dois, que anunciariam a separação em junho do ano passado, ficaram juntos por 14 anos Foto: Reprodução/Instagram Os dois, que anunciariam a separação em junho do ano passado, ficaram juntos por 14 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Juju Salimeni registrou um boletim de ocorrência contra Felipe Franco, após o seu ex-marido invadir a sua casa. Os dois, que anunciariam a separação em junho do ano passado, ficaram juntos por 14 anos.

A assessoria de Juju informou que a apresentadora “não pode falar, pois o caso corre em segredo de Justiça” e confirmou que ela pediu uma medida protetiva contra o ex, impedindo-o de se aproximar dela.

Em abril, Juju falou com a revista sobre o seu relacionamento com o fisiculturista. “Melhor forma de seguir a vida é não ter nenhum tipo de contato. Temos contratos de trabalho, mas não temos relação. Pra que a gente se recupere do que ainda machucava, eu precisei retirá-lo da minha vida. Hoje estou curada, então posso ter uma conversa, normal, mas tive que cortar esse vínculo. A relação hoje é só profissional”, explicou Juju na época.

