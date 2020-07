Geral Após o fim e a conquista do Campeonato Espanhol, o técnico Zidane decidiu dar sete dias de folga aos jogadores do Real Madrid

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Os jogadores voltam a trabalhar no próximo dia 27. (Foto: Divulgação)

Após o fim e a conquista do Campeonato Espanhol, o técnico do Real Madrid, Zidane, decidiu dar sete dias de folga para o seu elenco antes de começar a preparação para o duelo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Com isso, os jogadores voltam a trabalhar no próximo dia 27, enquanto o jogo decisivo será no dia sete de agosto, na Inglaterra.

As equipes vivem momentos diferentes desde a retomada do futebol após o período de paralisação. Os merengues estão invictos, foram 10 vitórias até a conquista da taça e um empate com o Leganés na 38ª rodada. Já o time de Guardiola sofreu duas derrotas no Campeonato Inglês e foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Arsenal.

Apesar do momento irregular, os ingleses construíram uma vantagem no Bernabéu após vencerem o Real Madrid por 2 a 1. Os espanhóis também não contam com Sergio Ramos para a partida, devido a uma expulsão no jogo de ida. Apesar de todos os problemas, Hazard espera treinar e estar no melhor nível de seu futebol para o confronto contra um antigo conhecido.

Transferências na Europa

Com pouco moral no Real Madrid e sem muitas oportunidades pelo técnico Zinédine Zidane, o atacante Gareth Bale viu seu nome envolvido em várias especulações sobre transferências na Europa. No entanto, no que depender do galês, o camisa 11 permanecerá no clube merengue. As palavras são do empresário do jogador.

“É uma grande perda que ele não esteja no time, mas não vai sair. Está muito bem, ainda tem dois anos de contrato. Está muito feliz morando em Madri e não vai a lugar nenhum”, disse Jonathan Barnett, em entrevista à BBC.

O agente do atleta disse que o jogador não é utilizado por Zidane por opção do francês e afirmou que Bale está em plena forma, treinando bem todos os dias.

“Zidane não quer jogar com ele. Bale é tão bom quanto o resto de seus companheiros de equipe, mas é uma decisão de Zidane. Não há ódio e Bale não tenta sobreviver a Zidane. Ele está treinando bem todos os dias, mas Zidane, que obteve sucesso, não o põe.”

Ainda segundo Barnett, clubes do Velho Continente até sondaram a situação do jogador em busca de uma transferência. No entanto, o empresário afirmou que poucos clubes têm condições de arcar com os custos do atleta, que ganha 17 milhões de euros (R$ 104 milhões) por temporada, de acordo com o jornal Marca. “É claro que houve interesse de alguns clubes, mas não há muitos que possam se dar ao luxo de contratá-lo. Bale é um dos melhores jogadores do mundo, e os melhores não são emprestados”. finalizou. As informações são do site Lance.

