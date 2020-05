Educação Após prorrogação, novo prazo de inscrição no Enem 2020 termina nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

As datas da prova ainda estão indefinidas e deverão ser escolhidas em uma enquete com os participantes a partir de junho Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Após ter sido prorrogado na semana passada, o novo prazo de inscrição para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2020 termina às 23h59min desta quarta-feira (27). As datas da prova ainda estão indefinidas e deverão ser escolhidas em uma enquete com os participantes a partir de junho.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do participante no link https://enem.inep.gov.br/participante/#.

É preciso ficar atento para o pagamento da taxa de inscrição, que não foi estendido: o boleto de R$ 85 deve ser pago até esta quinta-feira (28) em agências bancárias, casas lotéricas, correios ou pela Internet. Sem isso, a inscrição não será validada. Estudantes que tiveram a isenção da taxa também devem se inscrever no Enem.

Nesta quarta também se encerram os prazos para: solicitar atendimento especializado do Enem impresso; alterar dados cadastrais, município de provas, e opção de língua estrangeira.

Problemas na inscrição

Na semana passada, candidatos relataram problemas durante o processo de inscrição. Entre eles, estavam tela travada em uma das etapas; a foto não era carregada; o boleto bancário não era gerado; ou, mesmo mais de uma semana após pagarem a taxa, a participação ainda não havia sido confirmada.

O desempenho no Enem é critério para concorrer a uma vaga nas universidades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificado). Além deste sistema, algumas instituições – inclusive universidades de Portugal – usam a nota em uma das etapas seletivas do vestibular.

Data da prova será escolhida em enquete

Na última quarta-feira (20), Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela prova, e o MEC (Ministério da Educação) informaram que a data do exame, marcada inicialmente para novembro, será estendida “de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais”.

A nova data será escolhida pelos candidatos em uma enquete na Página do Participante. A decisão ocorreu depois de o governo enfrentar questionamentos judicias cobrando o adiamento da prova por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19, que levaram escolas a suspender as aulas presenciais.

O debate sobre o adiamento da prova chegou ao Congresso: na terça-feira (19), o Senado aprovou projeto que adia Enem, e o texto seguiu para avaliação da Câmara dos Deputados.

