Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Chefe do Executivo relatou não ter manifestado sintomas de Covid-19. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Por meio de postagem em sua conta no Twitter, na tarde desta sexta-feira (24) o governador gaúcho Eduardo Leite informou ter sido diagnosticado com coronavírus. Ele relatou que não apresenta sintomas e está em quarentena de pelo menos 14 dias, com todos os seus compromissos suspensos mas despachando de maneira remota, a exemplo do que já tem sido feito em boa parte de sua rotina.

“Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19”, escreveu na rede social. “Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas”.

O fato motivou por meio de nota oficial do Palácio Piratini, mencionando a confirmação do resultado por um laudo do Lacen (Laboratório Central) do Rio Grande do Sul.

À noite, por meio de um vídeo de quase 1 minuto divulgado à imprensa, Leite (cujos 35 anos de idade fazem dele atualmente o político mais jovem a comandar um Executivo estadual no Brasil) agradeceu pelas manifestações de apoio e reiterou a necessidade de manter o resguardo, devido aos riscos do coronavírus:

“Tô recolhido em casa, trabalhando em casa virtualmente, e agradeço por todas as mensagens que tenho recebido de carinho e boas vibrações para o enfrentamento a esta doença, que por mais que seja assintomática, estou acometido por um vírus com o qual tenho que me cuidar bastante. Obrigado a todos e, em breve, certamente estarei de volta, sem deixar de ter cumprido as minhas obrigações neste período de recolhimento, por meio do que a tecnologia nos proporciona para cuidar do nosso Estado”.

Ministro será testado

Recentemente, Eduardo Leite participou de diversos compromissos presenciais e inaugurações, inclusive de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – horas antes de receber o teste positivo, chegou a visitar o Hospital de Charqueadas (Região Carbonífera). Ele também viajou no começo desta semana a São Paulo, onde foi sabatinado pelo programa de entrevistas “Roda Viva”, da TV Cultura.

Após a confirmação de que o governador gaúcho foi infectado, o Ministério da Saúde informou que o titular interino da pasta, Eduardo Pazuello, também seria submetido a teste de coronavírus. O motivo é que os dois se encontraram em Porto Alegre na terça-feira (21), durante evento com o prefeito Nelson Marchezan.

Todos os membros da comitiva federal que participaram da viagem à Capital gaúcha também passariam pela testagem Ao menos até agora, nenhum deles manifestou sintomas de Covid-19. O mesmo deve ocorrer com os integrantes da equipe de Eduardo Leite no Palácio Piratini e outras pessoas que tiveram contato próximo com ele nos últimos dias.

(Marcello Campos)

