Porto Alegre Após seis meses, escola afetada pela enchente em Porto Alegre retoma integralmente suas atividades

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Trabalho de recuperação contou com o apoio da associação Arquitetos Voluntários. (Foto: Divulgação)

Localizada na avenida Polônia (bairro São Geraldo), Zona Norte de Porto Alegre, a Escola de Educação Infantil Nossa Senhora dos Navegantes retomou integralmente o seu funcionamento, afetado pela enchente de maio. A recuperação foi possível graças ao apoio da associação Arquitetos Voluntários – nestes seis meses, os danos causados pela inundação do andar térreo obrigou a transferência das atividades para os andares superiores.

O projeto de revitalização incluiu a troca de pisos e paredes, além da instalação de novas portas e janelas, criando um ambiente acolhedor e seguro para os 130 alunos da instituição, a quarta revitalizada pela iniciativa desde a catástrofe ambiental. Neste mês, a iniciativa deve viabilizar a reabertura de mais um estabelecimento na Capital e uma ONG em Taquara (Vale do Paranhana) serão entregues, totalizando seis projetos da ‘Missão Reconstrução RS’, que beneficiarão diretamente mais de 1,2 mil crianças.

Conforme a diretora operacional dos Arquitetos Voluntários, Bianca Russo, o trabalho contou com doações de materiais, recursos financeiros e mão-de-obra: “Estamos reabrindo mais uma escola e renovando a esperança na reconstrução do Rio Grande do Sul”. A avaliação é corroborada por Lídia Maciel, do escritório LM Arquitetura e coordenadora do projeto: “Foi um desafio, mas conseguimos criar um espaço onde as crianças se sintam seguras e inspiradas”.

A Escola Nossa Senhora dos Navegantes oferece Educação Infantil em tempo integral e atividades complementares para a comunidade. Seu diretor, Gabriel Labarba, acrescenta: “Essa reforma foi como um milagre para nós, trazendo motivação para seguirmos em frente, mesmo diante das dificuldades”.

Outros parceiros também foram decisivos para o sucesso da empreitada. A lista inclui as empresas Monte Bravo Corretora, Instituto Franco, Grupo Elevato, Loja Co.Work, Euge Móveis, Móveis Kretschmar, Liv Capital, Bela Vista Cortinas, Vértice Iluminação, Granitos.com, LR Engenharia, Ricardo Rodrigues da Silva, Contemporânea Móveis e Decoração, Wagner Costa, Balbueno Tapetes, Graziela de Lourdes Demétrio Nunes, Madesa Móveis, Grupo Ciranda Cultural, IF Pro, Tintas Renner, Selet Materiais Elétricos e Livraria Thomas Giuliano.

Arquitetos Voluntários

A Associação Arquitetos Voluntários foi criada em 2020 por sete profissionais da área, com o objetivo de construir espaços de acolhimento a trabalhadores da linha de frente do combate ao coronavírus. Durante o auge da pandemia, o projeto arrecadou R$ 4,5 milhões em doações de insumos que beneficiaram mais de 22 mil protagonistas do setor da saúde em Porto Alegre, Região Metropolitana e Serra Gaúcha, além de São Paulo. Mais de 300 empresas prestaram apoio com recursos financeiros, produtos, materiais e mão-de-obra.

Diante da catástrofe climática que devastou o Rio Grande do Sul em maio deste ano, a entidade retomou sua ações por meio da “Missão Reconstrução RS”. O foco dessa nova etapa é a reforma de locais-chave atingidos pelas enchentes – creches, escolas infantis e abrigos não governamentais permanentes. A Associação conta hoje com mais de 130 voluntários multidisciplinares e desenvolve suas atividades com recursos provenientes de doações de cidadãos e empresas.

(Marcello Campos)

