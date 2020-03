Celebridades Após separação, Fernanda Souza desiste de apresentar programa da Netflix

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Fernanda se separou do cantor Thiaguinho em outubro do ano passado Foto: Divulgação Fernanda se separou do cantor Thiaguinho em outubro do ano passado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Fernanda Souza recusou uma grande proposta de trabalho. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, ela desistiu de apresentar o “The Circle”, da Netflix, após sua separação com o cantor Thiaguinho, que aconteceu em outubro do ano passado após oito anos de união, e uma síndrome do pânico.

A Netflix até ofereceu a ela um esquema especial para gravar duas diárias em Manchester, na Inglaterra, onde o programa é filmado, mas a artista acabou desistindo de comandar a atração mesmo assim.

Após Fernanda Souza não aceitar apresentar o programa, a produtora responsável pelo “The Circle” foi atrás de alguns outros nomes e chegaram na Giovanna Ewbank. A loira vai fazer a narração do reality e na tela da Netflix mesmo ela vai aparecer bem menos que o esperado.

Com estreia prevista para o dia 11 de março, a atração conta com nove participantes que passam a interagir entre eles pela plataforma “The Circle”, através de um sistema de voz, mas sem qualquer contato visual. Eles precisam manter a popularidade para não serem bloqueados e substituídos por outros participantes.

