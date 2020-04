Grêmio Após sequência, zagueiro do Grêmio apresenta números de destaque no Gauchão

3 de abril de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Um dos destaques do Gauchão, o zagueiro Paulo Miranda ganhou sequência e correspondeu a expectativa dentro de campo. O jogador atuou em oito partidas pelo Estadual e é líder em diversos fundamentos importantes para um atleta da posição. Durante a temporada, Paulo Miranda entrou em campo na vitória sobre o América de Cáli na Libertadores. Ao total são 9 jogos disputados com 7 vitórias e 2 derrotas. Aproveitamento de 77,77% em 2020.

Defensivamente, o camisa 28 do tricolor é líder entre os jogadores da posição em defesas simples, 6 no total, no Campeonato Estadual. Além disso, tem o maior número de desarmes entre os zagueiros na competição. Segundo o footstas, são 12 tentativas e 10 corretos com aproveitamento de 83,3%. Fechando os scouts defensivos, Paulo Miranda é líder do Gauchão em interceptações com 4 corretas e 100% de efetividade. E, como no ano passado, é o primeiro colocado em rebatidas com 47 em 8 jogos, com uma média de 5,9 por partida.

Ofensivamente e taticamente o jogador tem colaborado para o esquema de jogo do técnico Renato Portaluppi. O jogador é o zagueiro artilheiro do estadual com dois gols e se destaca como líder da posição em passes corretos: são 442 tentativas, 435 acertos e 98,4% de aproveitamento. Com a paralisação do futebol, o atleta segue seus trabalhos físicos em sua residência. Seguindo a cartilha do Grêmio, Paulo realiza diariamente os exercícios para manter

a forma.

“São números importantes e que dão inspiração pra gente. Agradeço sempre a todos que confiam no meu trabalho, principalmente a comissão técnica, o grupo de jogadores e os torcedores. Sigo meus trabalhos, agora em casa, e torço para que possamos retornar o mais rápido possível. Quero seguir crescendo, dando meu melhor dentro de campo e dando alegrias para a torcida gremista,” afirma o atleta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

