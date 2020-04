Grêmio Raio X: confira os jogadores do Grêmio com contrato até o final de 2020

3 de abril de 2020

A paralisação das competições também trará consequências nos contratos dos atletas e, consequentemente, em possíveis renovações. No caso do Grêmio, sete jogadores do atual elenco terão o vínculo encerrado no final deste ano, além de outros dois nomes que estão atuando por outros clubes.

Apesar de estarmos apenas no início do quarto mês do ano, o cenário de incerteza quanto à volta do futebol, em virtude da Covid-19, já faz com que a direção já observe a avaliação dos contratos.

Dentre os nomes, quatro dos nove jogadores com término de contrato ao final de ano são de contratações que desembarcaram em Porto Alegre, nesta temporada. Os laterais Orejuela e Caio Henrique, o meia Thiago Neves e o atacante Diego Souza terão os casos avaliados pela direção.

Até aqui, o lateral-direito Orejuela é o que recebeu menos oportunidades. O colombiano atuou em apenas quatro partidas, tendo em vista, o bom rendimento de outro recém-chegado, Victor Ferraz.

Ainda na lateral, agora na esquerda, Caio Henrique era o titular da posição quando as competições foram paralisadas. O jogador atuou em cinco jogos entre Gauchão e Libertadores. O empréstimo junto ao Atlético de Madrid se encerra no final do ano.

Com sete aparições neste início de ano, Thiago Neves ainda estava em processo de adaptação. O jogador, que chegou após a rescisão de contrato com o Cruzeiro, assinou por uma temporada com cláusulas de produtividade.

Diego Souza, entre os atletas citados, é o que mais recebeu oportunidades. Foram oito jogos e cinco gols marcados, além de assumir a titularidade no ataque do time tricolor, em sua segunda passagem. O ex-Botafogo, também livre no mercado, assinou por uma temporada.

Na relação dos contratos, o goleiro Júlio César e os zagueiros Paulo Miranda e Marcelo Oliveira também estarão em pauta nas renovações.

O goleiro Júlio César é um dos atletas que não deve ter o contrato ampliado. O jogador tem sido pouco aproveitado e sequer atuou neste ano. Na hierarquia, o arqueiro é a terceira opção, ficando atrás de Paulo Victor e Vanderlei, que chegou e assumiu a titularidade.

Marcelo Oliveira segue sem atuar. Com uma lesão grave sofrida no joelho direito ainda em março de 2019, o jogador precisou passar por cirurgia após romper o ligamento patelar, o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral lateral durante o empate em 0 a 0 com o Juventude, pela semifinal do Gauchão daquele ano. O lateral, promovido a zagueiro, seguem em fase final de recuperação e a expectativa é que retorne na volta das competições.

Paulo Miranda é, entre os três, o que mais recebeu chances. Com as lesões de Geromel e Kannemann no início da temporada, o defensor teve oportunidade como titular na zaga e inclusive soma dois gols. Mas o zagueiro pode vir a desfalcar o time. Envolvido nos episódios de pancadaria no clássico Grenal, o atleta ainda aguarda pelo julgamento pela expulsão na partida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Jogadores emprestados

Outros dois nomes completam a lista em final de contrato com o Grêmio: Machado e Kaio. A dupla está fora do clube. Machado emprestado ao Cruzeiro, enquanto Kaio defende o Paraná. Com o vínculo liberado, a tendência é que os jogadores não retornem ao clube.

