Após vitória e classificação no Campeonato Gaúcho, equipe do Inter volta aos treinos

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

A equipe Colorada retomou os trabalhos no CT Parque Gigante na tarde dessa quinta-feira (15). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após vencer mais uma no Campeonato Gaúcho, a equipe do Inter retomou os trabalhos no CT Parque Gigante na tarde dessa quinta-feira (15). No próximo domingo (19), a equipe comandada por Eduardo Coudet visita o Estádio do Vale para enfrentar o Novo Hamburgo, a partir das 20h, em jogo válido pela nona rodada.

O treinador Eduardo Coudet terá mais dois dias de treinamentos até o jogo com o Novo Hamburgo. Na primeira atividade dessa quinta, a comissão orientou exercícios mais leves para quem iniciou o duelo contra o time de Pelotas, e trabalhos mais intensos para o restante do grupo.

No confronto válido pela oitava rodada do Gauchão e disputado na quarta-feira (14) no Beira-Rio, o Inter havia vencido o Brasil de Pelotas por 3 a 1. Os gols foram marcados por Gabriel Bitencourt (contra), Enner Valencia e Lucas Alario. Marcinho descontou para os visitantes. Com o resultado, o Colorado somou 19 pontos, manteve a liderança do torneio e ainda garantiu a classificação para as quartas de final.

Com o triunfo, o Inter continuou com 100% de aproveitamento em partidas jogadas em casa no Gauchão e ainda assegurou a classificação para a próxima fase com três rodadas de antecedência. O Colorado está dois pontos à frente do Grêmio, segundo colocado. Em terceiro, vem o Juventude, com 14 pontos. Logo atrás, com 10 pontos, está o Brasil de Pelotas.

No duelo de quarta, Lucho González, auxiliar técnico do Inter, substituiu à beira do campo o treinador Eduardo Coudet, que havia sido suspenso por cartão vermelho no jogo anterior. Após a partida, Lucho afirmou: “Acho que a gente fez um grande jogo. Lógico que com uma sequência de jogo é difícil a recuperação dos jogadores, mas estamos sempre querendo mais. […] Há uma forma de jogar bem estabelecida, independentemente dos jogadores. É uma proposta que os jogadores gostam, com um pós perda agressivo, muitos cruzamentos e finalizações. É um grupo competitivo. A gente vê durante a semana.”

