Apple está prestes a lançar óculos de realidade virtual e aumentada

20 de maio de 2022

A empresa tem cerca de 2 mil funcionários trabalhando no projeto. (Foto: Reprodução)

A Apple está mais próxima de lançar seu próximo óculos de realidade mista, ou seja, que mescla a realidade aumentada com a realidade virtual.

Executivos da empresa apresentaram o headset para o conselho de administração na última semana, relataram pessoas com conhecimento do assunto à agência de notícias Bloomberg.

Os óculos da Apple combinam áudio e imagens de realidade virtual e aumentada e deve ser a primeira grande categoria de produto a ser lançado pela gigante tecnológica desde o Apple Watch, em 2015.

Processadores avançados

O headset possui processadores avançados – do nível dos mais recentes Macs da Apple – e telas de altíssima resolução. A empresa também trabalha para lançar óculos 100% de realidade aumentada, que estão sendo produzidos sob o codinome N421.

A realidade virtual traz imagens 100% digitais. Já a realidade aumentada sobrepõe informações e imagens digitais ao mundo real.

A empresa tem cerca de 2 mil funcionários trabalhando no projeto, com engenheiros que desenvolveram no passado o iPhone, o iPad e o Mac, mas também profissionais que vieram da Nasa (agência espacial norte-americana), da indústria de games e de áudio. Recentemente, porém, alguns funcionários do departamento saíram da empresa para trabalhar na Tesla.

Sistema operacional

Nas últimas semanas, a Apple também acelerou o desenvolvimento do rOS – o sistema operacional do dispositivo, de acordo com outras pessoas familiarizadas com o trabalho. Esse progresso, juntamente com a apresentação ao conselho, sugere que a estreia do produto pode ocorrer nos próximos meses.

Novos produtos

O conselho de administração da Apple costuma ser o primeiro grupo fora dos funcionários da empresa a conhecer os lançamentos. Executivos demonstraram o assistente de voz Siri para o conselho da Apple várias semanas antes de sua apresentação pública em 2011.

Os dispositivos representam nada menos do que 80% das receitas anuais da Apple, por isso a empresa precisa estar sempre lançando novos produtos.

Os óculos de realidade virtual e aumentada são um negócio na qual a empresa vai enfrentar a concorrência de outros peso-pesado do setor, como a Meta, controladora do Facebook, e a Alphabet, que controla o Google. As informações são da Agência Bloomberg.

