Tecnologia Aprenda a baixar um vídeo do Messenger

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tutorial ensina método simples para baixar vídeos no computador ou celular. (foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Baixar vídeo do Messenger é uma opção disponível nas versões web e mobile do aplicativo de mensagens do Facebook. O arquivo, então, fica salvo no seu computador, celular Android ou iPhone (iOS), uma vez que o recurso é nativo da plataforma.

A dica de como baixar vídeo do Messenger pode ser útil em casos que você não pode reproduzir o arquivo inteiro em público, no trabalho, entre outras situações. Ou ainda, se você quer deixar o arquivo na galeria do celular para assistir depois, e até compartilhar o vídeo em outras redes sociais.

Aprenda, no tutorial a seguir, como baixar um vídeo do Messenger no PC ou smartphone.

No computador:

– Acesse “messenger.com” e faça login na sua conta;

– Entre em uma conversa e localize o vídeo que você quer salvar;

– Abra o vídeo em tela cheia;

– No canto superior direito, clique em “Baixar”;

– Selecione o local em que o vídeo será salvo no computador.

No celular:

– Abra o aplicativo do Messenger no seu celular;

– Entre em uma conversa e localize o vídeo que você quer salvar;

– Toque em cima do vídeo para abrir em tela cheia;

– No canto inferior esquerdo, toque em “Mais”;

– Selecione “Salvar”;

– Se necessário, libere as permissões de acesso do Messenger à galeria de fotos;

– Abra a galeria do celular para ver o vídeo do Messenger.

Vale lembrar que o vídeo só pode ser salvo se ele foi compartilhado diretamente no aplicativo do Messenger. Não é possível baixar um vídeo do Messenger através do site do Facebook, ou que tenha sido enviado do Facebook.

Além disso, se o contato que enviou o vídeo apagar a mensagem com o conteúdo, você não poderá mais fazer o download do arquivo no seu dispositivo.

Dica bônus

Se você não quer que outras pessoas saibam que você está online no Messenger, a plataforma oferece um recurso para esconder essa informação. Contudo, se tirar o online do aplicativo, você também não poderá saber se a pessoa está online no Messenger.

Para tirar o online do Messenger no computador:

– Acesse “messenger.com” (sem aspas) e faça login na sua conta;

– Clique na sua foto de perfil, no canto superior esquerdo;

– Vá em “Preferências”;

– Clique em “Status online: ATIVADO”;

– Desmarque a chave “Status online: ATIVADO”;

– Se quiser esconder o status online de contatos específicos, clique em “Editar”, ao lado de “Status online: ATIVADO para algumas pessoas”;

– Insira os contatos desejados e clique em “Salvar”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia