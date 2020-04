Notas Mundo Arábia Saudita impõe toque de recolher por 24h em Meca e Medina

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

A Arábia Saudita impôs um toque de recolher de 24 horas em Meca e Medina nesta quinta-feira, informou o Ministério do Interior, estendendo as medidas tomadas para combater a propagação do novo coronavírus, que já infectou mais de 1.700 pessoas e matou 16 no país.

