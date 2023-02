Economia Argentina já tem 9 casos confirmados de gripe aviária

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

No Brasil, maior exportador de aves do mundo, por enquanto, não há casos registrados da doença que já está presente em outros países da região Foto: Divulgação No Brasil, maior exportador de aves do mundo, por enquanto, não há casos registrados da doença que já está presente em outros países da região. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa), da Argentina, confirmou mais um caso de gripe aviária no país, nesta quarta-feira (22). Trata-se de uma ave silvestre encontrada morta na cidade de Zapala, na província de Neuquén.

Ao todo, já são 9 casos de gripe aviária confirmados até o momento no país: 5 na província de Córdoba, 1 em Salta, 1 em Santa Fé, 1 em Jujuy e 1 em Neuquén. De acordo com o governo, outros 100 casos suspeitos são analisados.

Rastreamento

O Senasa afirma que está trabalhando em ações sanitárias e de rastreamento nas regiões onde as aves infectadas foram encontradas. O órgão também diz que reforçou os controles de fronteira devido à ocorrência de um caso de gripe aviária no Uruguai.

Nesta quarta-feira (22), o órgão pediu que o setor produtivo reforce medidas de manejo, higiene e biossegurança de suas granjas e notifique imediatamente qualquer detecção de sinais clínicos nervosos, digestivos ou respiratórios, diminuição na produção de ovos, no consumo de água ou alimentos e alta mortalidade em aves domésticas ou silvestres.

Gripe aviária na América do Sul

Além de Uruguai e Argentina, que verificaram casos em aves silvestres que aparecem mortas em parques nacionais nos últimos dias, há registros da doença no Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador e Bolívia. No Brasil, maior exportador de aves do mundo, por enquanto, não há casos registrados da doença.

Diante do avanço da doença em plena América do Sul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) reforça o pedido para que os produtores rurais do estado — e de todo o país — reforcem as medidas de prevenção, a fim de evitar ocorrências relacionadas ao vírus da influenza aviária. Nesse sentido, a entidade reforça que, diante de casos suspeitos, é necessário notificar as autoridades responsáveis

Presidente da Faesp, Fábio de Salles Meirelles reforça que, ao menos em solo paulista, o trabalho contra a gripe aviária vai além do apoio da CDA e do Mapa. Ele avisa que conta desde já com a ajuda dos sindicatos rurais e da imprensa para que o estado e o Brasil como um todo sigam livre da doença que já se espalha por outros oito países sul-americanos. Além de Uruguai e Argentina, o vírus foi detectado na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru e na Venezuela.

“Manter o status sanitário do Brasil como livre da enfermidade é uma responsabilidade a ser compartilhada por toda a sociedade””, diz Fábio de Salles Meirelles

