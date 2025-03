Acontece Ascar é homenageada na Assembleia Legislativa pelas sete décadas de atuação

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

As galerias do Plenário 20 de Setembro da Assembleia ficaram lotadas de extensionistas rurais Foto: João Victor Trindade Foto: João Victor Trindade

Os 70 anos que a Ascar completa em 2025 foi tema do Grande Expediente da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (20), em Porto Alegre. A homenagem foi uma proposição da deputada estadual Silvana Covatti, relembrou a história dessas sete décadas e destacou as principais ações de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) da Emater/RS-Ascar.

Na tribuna, Silvana enfatizou a inovação e desenvolvimento que a Emater/RS-Ascar leva ao campo. “Neste momento especial quero agradecer a presença da diretoria e dos extensionistas dessa instituição essencial para o apoio aos agricultores familiares de todo o estado”.

A deputada afirmou que o papel da Emater/RS-Ascar é fundamental no trabalho de extensão rural e elogiou a contribuição dos extensionistas, diretores e presidente da instituição. Com gratidão, lembrou o apoio que a Emater/RS-Ascar deu à sua gestão como titular da Seapi. “Por isso a importância de valorizar o trabalho que leva conhecimento, tecnologia e manejo do solo aos agricultores”.

Para o presidente da Emater/RS, Luciano Schwerz, este foi um momento de muita alegria e emoção ao celebrar 70 anos de uma caminhada marcada por muita responsabilidade. “Quero agradecer à Assembleia Legislativa por esta homenagem, que também é uma homenagem aos nossos colegas extensionistas das diversas regiões e municípios do nosso Estado”. Ele manifestou todo o seu respeito em estar como presidente da Instituição. “É uma responsabilidade que estamos seguindo com convicção, com a certeza de que Emater entrega aos agricultores orientação técnica e social de qualidade”.

O presidente destacou ainda a missão da Emater/RS-Ascar de focar na geração de renda e na qualidade de vida, tanto do campo quanto da cidade, “fazendo com que o agricultor possa cumprir sua missão de produzir alimentos saudáveis”. Luciano finalizou com um sentimento de reconhecimento aos colegas extensionistas. “Esse trabalho e dedicação cumprem a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável do nosso Estado”.

Participaram da solenidade os diretores técnico e administrativo da Emater/RS, Claudinei Baldissera e Alexandre Durans. Também os titulares das secretarias de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e de Desenvolvimento Rural (SDR), Vilson Covatti e Clair Kuhn; o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Rio Grande do Sul, José Cleber Dias, e a diretora da Ceasa/RS, Silvana Dalmás. As galerias do Plenário 20 de Setembro da Assembleia ficaram lotadas de extensionistas rurais que prestigiaram a homenagem prestada à Instituição.

