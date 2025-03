Acontece Cotrijal inaugura nova unidade na região de Rio Pardo

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Evento reuniu representantes da Cotrijal, autoridades e produtores rurais Foto: Bruna Scheifler | Divulgação Cotrijal Foto: Bruna Scheifler | Divulgação Cotrijal

Reunindo autoridades, produtores rurais, diretoria e colaboradores, a Cotrijal inaugurou nesta quarta-feira, 19, uma nova unidade de negócios na comunidade de Albardão, no município de Rio Pardo. O momento marcou a entrega da primeira fase do projeto, que contempla as estruturas de pesagem e expedição de grãos. Com isso, associados da região já podem fazer a entrega da safra no local. A instalação já conta com equipe da área administrativa e agrônomos para o atendimento dos produtores rurais.

A segunda fase do projeto, que contempla as estruturas de armazenagem (como silos e secadores), está em andamento e deve atender a safra de inverno deste ano, com capacidade inicial de 250 mil sacas. No total, ambas as etapas totalizam R$ 38 milhões em investimentos e 2,5 mil metros quadrados. O projeto prevê ainda a possibilidade de ampliação da armazenagem para 1 milhão de sacas.

“Acreditamos no potencial, investimos bastante aqui e temos a certeza que podemos contribuir muito para desenvolver ainda mais a região. Também contamos com o apoio dos produtores e produtoras rurais, para que possam trabalhar com a Cotrijal e continuarmos crescendo, juntos”, ressalta o presidente da cooperativa, Nei César Manica.

A nova unidade é reflexo do trabalho que a cooperativa já vem fazendo desde a sua expansão para a região, no ano de 2022. Além disso, integra o planejamento estratégico da Cotrijal – juntos, diretoria, conselhos e área técnica identificaram a oportunidade de investimento nesta, que é uma região com grande potencial produtivo, bem como, atendendo ao pedido demandado pelos produtores rurais da comunidade.

“Contribuir com o produtor rural através do nosso suporte e assistência técnica, apoiar o aumento da produtividade, trazer ainda mais conhecimentos e informações por meio dos nossos eventos, prestação de serviços, levar atendimento próximo e personalizado – tudo isso com a confiança e a segurança da Cotrijal – é o conjunto de ações que estamos trazendo para mais perto do produtor, para que ele possa trabalhar com a cooperativa, que é dele. Este é o nosso grande objetivo: fortalecer ainda mais a atuação da cooperativa nesta região”, complementa Manica.

Outro destaque da nova unidade é a sua localização estratégica, que visa facilitar a entrega de grãos feita pelos agricultores, evitando que percorram grandes distâncias e melhorando a logística para os associados. “Mesmo diante dos desafios atuais do agro, entendemos que abrir esta unidade agrega muito para a Cotrijal e trará resultados positivos para cooperativa e comunidade. O grande volume de produção, alinhado à necessidade dos produtores, possibilita investimento nestes locais de grande potencial. Outro ponto positivo é a questão da logística, tendo em vista a proximidade com o Porto de Rio Grande”, disse o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

A proximidade para a entrega dos grãos, tanto em relação à distância/frete, quanto em relação ao faturamento da produção e ao atendimento é o grande benefício destacado pelo gerente da nova unidades, Leandro Pires, “Satisfação do nosso produtor é a palavra-chave que define esta entrega”, afirma. Localizada na ERS 403, Km 28, em Rio Pardo, a nova unidade está à disposição para receber os produtores e produtoras rurais.

Cotrijal inaugura nova unidade na região de Rio Pardo

2025-03-20