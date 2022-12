Ciência Astrônomos detectam sinal de buraco negro supermassivo do outro lado do Universo

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Descoberta sugere que se trata de um jato de matéria, saindo de um buraco negro supermassivo, próximo à velocidade da luz. (Foto: Reprodução)

Astrônomos determinaram a fonte de raios X incrivelmente brilhantes, que aparecem do outro lado do Universo. O sinal óptico e de rádio detectado, chamado AT 2022cmc, foi descoberto no início do ano pela Zwicky Transient Facility, na Califórnia. Descobertas publicadas ontem na revista Nature Astronomy sugerem que se trata de um jato de matéria, saindo de um buraco negro supermassivo, próximo à velocidade da luz.

A equipe, incluindo pesquisadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts e da Universidade de Birmingham, acredita que o jato é o produto de um buraco negro que, de repente, começou a devorar uma estrela próxima, liberando uma enorme quantidade de energia no processo. As descobertas podem lançar uma nova luz sobre como objetos do tipo supermassivos se alimentam e crescem.

Distância

Os astrônomos observaram outros “eventos de ruptura de maré”, ou TDEs, nos quais uma estrela passageira é dilacerada pelas forças de maré de um buraco negro. No entanto, AT 2022cmc é mais brilhante do que qualquer TDE descoberto até o momento e também é o mais distante já detectado, a cerca de 8,5 bilhões de anos-luz da Terra. As medições foram feitas pelo Very Large Telescope do European Southern Observatory, no Chile.

Como um evento tão distante pode aparecer tão brilhante em nosso céu? A equipe diz que o jato do buraco negro pode estar apontando diretamente para a Terra, fazendo com que o sinal pareça mais brilhante.

O efeito é chamado “aumento de Doppler” e é semelhante ao som amplificado de uma sirene passando. Segundo os astrônomos, à medida que telescópios mais poderosos forem lançados nos próximos anos, eles revelarão mais TDEs, que podem lançar luz sobre como os buracos negros supermassivos crescem e moldam as galáxias ao seu redor.

Cápsula espacial da Nasa

Viagens espaciais são a grande revolução dos seres humanos para as próximas décadas. Pensando nisso, as empresas responsáveis por esse feito precisam trabalhar e adaptar muitas coisas para que essas viagens não se tornem algo enfadonho, já que as pessoas sempre estão em busca de novos tipos de entretenimento.

Pensando em não marcar bobeira, a Nasa projetou um “modo festa” para a cápsula chamada Orion, que já está em funcionamento para a missão Artemis I desde o dia 11 de novembro, quando foi lançada.

A missão Artemis, que por enquanto ainda não possui tripulantes, pretende abrir caminho para que mais uma vez o ser humano possa chegar à Lua.

Portanto se a cápsula Orion já tem esses recursos, podemos esperar que isso seja incrementado nas próximas viagens pelo espaço, quando a Nasa estiver lidando com pessoas reais, não somente bonecos dentro da nave, como acontece agora na missão já lançada.

Com essa novidade, quando os astronautas estiverem descontentes com a vista e ansiosos por causa dos perigos existentes no espaço, poderão simplesmente dar um comando de voz para um assistente virtual que se chama Callisto, e então essa realidade será mudada com o acendimento, troca e coloração de luzes dentro da nave.

Callisto tem sua programação baseada na Alexa, pois foi desenvolvido pela Amazon em conjunto com Lockheed Martin, que, além de estar encarregado pelo “modo festa”, também fornece informações a respeito da cápsula enquanto ela está em viagem.

