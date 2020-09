Rio Grande do Sul Até o fim do mês, o Rio Grande do Sul deve chegar a 200 mil infectados e 5 mil mortos pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Idosos mantêm amplo predomínio entre os casos fatais da Covid. (Foto: EBC)

O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde informou, nesta sexta-feira (18), mais 3.123 testes positivos e 50 óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, a pandemia já totaliza desde março 170.749 casos positivos da doença no Estado, incluindo 4.318 desfechos fatais – se a estatística se mantiver no ritmo atual, até o fim do mês serão 200 mil infectados e 5 mil mortos.

Porto Alegre ocupa o topo do ranking de confirmações de contágios (23.202) e falecimentos (908) associados à doença. Caxias do Sul (Serra Gaúcha) é a segunda colocada em número de casos confirmados (7.973), ao passo que Canoas é vice-líder em perdas humanas para a Covid (245).

Na ponta de baixo da lista, sete das 497 cidades gaúchas permanecem sem qualquer registro de Covid: Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Novo Tiradentes e Pedras Altas. O grupo representa 1,4% do total de municípios. Especialistas atribuem essa não-incidência a fatores como o reduzido contingente populacional nessas localidades e o baixo grau de interação entre os habitantes.

Perdas humanas

O relatório desta sexta-feira não foge a um padrão verificado desde o começo da pandemia: amplo predomínio de pessoas com idade a partir de 60 anos entre as vítimas que sucumbiram ao coronavírus – apenas oito dos 50 mortos mais recentes não se enquadram nesse perfil. Confira:

– Alvorada (mulher, 41 anos);

– Arvorezinha (homem, 70 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 67 anos);

– Canguçu (homem, 89 anos);

– Canoas (homem, 88 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Capão do Leão (mulher, 25 anos);

– Capão do Leão (homem, 70 anos);

– Caseiros (homem, 76 anos);

– Farroupilha (mulher, 64 anos);

– Gramado (mulher, 79 anos);

– Gramado (homem, 75 anos);

– Ibiraiaras (mulher, 88 anos);

– Lajeado (homem, 48 anos);

– Lajeado (homem, 61 anos);

– Nova Palma (mulher, 55 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 84 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 43 anos);

– Osório (homem, 90 anos);

– Passa Sete (homem, 76 anos);

– Passo Fundo (mulher, 69 anos);

– Pelotas (mulher, 74 anos);

– Pelotas (homem, 83 anos);

– Pelotas (mulher, 55 anos);

– Pelotas (homem, 68 anos);

– Pelotas (mulher, 73 anos);

– Pelotas (homem, 74 anos);

– Pelotas (homem, 84 anos);

– Pelotas (mulher, 67 anos);

– Pelotas (mulher, 66 anos);

– Pelotas (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 39 anos);

– Rio Grande (homem, 58 anos);

– Santa Bárbara do Sul (mulher, 52 anos);

– Santa Maria (mulher, 79 anos);

– Santa Maria (homem, 62 anos);

– São Borja (homem, 76 anos);

– São Marcos (homem, 64 anos);

– Travesseiro (homem, 69 anos);

– Três Passos (homem, 89 anos);

– Três Passos (mulher, 93 anos);

– Três Passos (homem, 78 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 79 anos);

– Viamão (homem, 64 anos).

(Marcello Campos)

