Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / Twitter @copadobrasil

A partida entre Atlético Goianiense e Inter acontece na próxima quarta-feira (28), no Estádio Olímpico de Goiânia e as duas equipes vêm de momentos diferentes na temporada. Enquanto o Atlético chegou esse ano novamente à Série A e tenta se firmar em boas posições no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, o time de Eduardo Coudet permanece na liderança da competição e vê a chance de garantir um resultado importante em mais um campeonato.

Atlético-GO:

Vindo de uma derrota de 3 a 0 para o Palmeiras, o time do técnico Eduardo Souza vem alternando na tabela, descendo e subindo de posição. Chegou a estar na zona de rebaixamento por algumas rodadas, mas hoje, se mantém em 11° lugar. No meio da temporada, perdeu Wagner Mancini para o Corinthians, que vinha fazendo um bom trabalho com elenco limitado e curto. O aproveitamento atual é de 40%, tendo uma campanha como visitante melhor do que como mandante.

Fora de casa são 3 vitórias, 3 derrotas e 3 empates, colocando na conta uma derrota de 3 x 0 para o Inter. Já em casa, são apenas 2 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E vem como mandante para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, com pelo menos 6 desfalques confirmados, Natanael, Gustavo Ferrareis e Dudu não jogam porque pertencem à equipe colorada e o Atlético possui outros 3 jogadores que já atuaram pela Copa do Brasil em outros clubes, portanto, não podem entrar em campo.

Inter:

Já o visitante do jogo, Inter, vêm de um momento positivo no Campeonato Brasileiro. Líder, e com um aproveitamento de 64%, o time do técnico Eduardo Coudet vêm de um empate de 2×2 contra o Flamengo, no Beira-Rio, e tem permanecido no G4 com frequência desde a 2° rodada da competição. Com elenco curto mas com qualidade, o Inter teve perda de 3 titulares na temporada, Guerrero, Saravia e recentemente Boschilia, todos pela mesma lesão no ligamento do joelho direito.

Como mandante, não perdeu nenhuma no Brasileirão, são 6 vitórias e 3 empates. Já fora de casa, são 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Pelo desgaste físico, o mistério quanto ao time que será colocado em campo por Eduardo Coudet seguirá até momentos antes de a bola rolar. A tendência é que base titular comece o duelo, mas preservações devem acontecer.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

