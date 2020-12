Magazine Atores da trilogia “Senhor dos Anéis” se unem para salvar casa do autor J.R.R. Tolkien

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Estrelas como Ian McKellen, Martin Freeman e outros atores estão se unindo em uma saga da vida real. (Foto: Reprodução)

Estrelas como Ian McKellen, Martin Freeman e outros atores que marcaram o elenco da trilogia “Senhor dos Anéis” estão se unindo em uma saga da vida real. O objetivo deles é transformar a casa de J.R.R. Tolkien em um centro literário dedicado ao autor.

Tolkien é mundialmente conhecido como um dos maiores escritores, que marcou a literatura com a trilogia “O Senhor dos Anéis“, os livros “O Hobbit”, “O Silmarillion”, e muitos outros. Além disso, ele ainda criou idiomas, como o élfico, para O Senhor dos Anéis.

“Não podemos alcançar isso sem o apoio da comunidade mundial de fãs de Tolkien, nossa irmandade de financiadores”, disse McKellen que interpretou Gandalf nos filmes.

Ian McKellen (Gandalf) e John Rhys-Davies (Gimli, Barbárvore), Martin Freeman (Bilbo) e Annie Lennox (cantora da trilha vencedora do Oscar “Into the West”, do filme “O Retorno do Rei”) são alguns dos artistas que declararam apoio à campanha de crowdfunding, que ganhou o nome de “Project Northmoor” .

“Inacreditavelmente, considerando sua importância, não há nenhum centro dedicado a Tolkien em qualquer lugar do mundo,” Rhys-Davies acrescenta. “A visão é fazer da casa de Tolkien um centro literário que inspirará novas gerações de escritores, artistas e cineastas por muitos anos.”

O objetivo da campanha é arrecadar $ 6 milhões de dólares, sendo que $ 5,3 milhões são necessários apenas para comprar a casa. Caso sejam arrecadados US$ 6,1 milhões, a campanha ainda promete financiar reformas e restaurar o jardim. Com a marca de US$ 6,2 milhões, o plano é financiar uma bolsa de estudos para pessoas de baixa renda participarem de cursos criativos e eventos especiais na construção.

