A atriz Eva Wilma, de 87 anos, foi internada neste domingo (10) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, com um quadro de pneumonia. O hospital não informou se o problema tem relação com a Covid-19.

Ela está sob cuidados dos médicos Roberto Zeballos, que é clínico geral, e de Antonio Antonietto, Diretor Técnico do hospital. De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde é estável e não há febre.

“A paciente Eva Wilma permanece internada em leito de UTI no Hospital Vila Nova Star da Rede D’Or. A paciente está em tratamento de uma pneumonia. Encontra-se hemodinamicamente estável e sem febre. O quadro respiratório permanece estável com cateter de O2 de alto fluxo”, afirmou o boletim.

Essa não é a primeira internação de Eva Wilma nos últimos anos. Em 2016, a atriz foi hospitalizada na UTI o Hospital Albert Einstein com o diagnóstico leve de embolia pulmonar. Ela ficou três semanas sob tratamento médico e se recuperou bem.

Com 66 anos de carreira, Eva Wilma foi a grande homenageada do Prêmio Cesgranrio de Teatro, realizado em janeiro do ano passado no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No evento, ela falou sobre a importância do trabalho dos atores no discurso de agradecimento do prêmio.

“Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor a ser construído pela harmonia e pelo amor”, destacou a atriz na ocasião.