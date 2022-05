Acontece Audi Center Porto Alegre faz o lançamento oficial do novo modelo RS e-tron GT

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

O RS e-tron GT é o primeiro carro elétrico esportivo lançado pela Audi Foto: Divulgação Audi Foto: Divulgação Audi

Na noite desta segunda-feira (19), a Audi Center Porto Alegre realizou o lançamento oficial do novo RS e-tron GT, o primeiro carro elétrico esportivo da marca alemã. O automóvel foi revelado ao mundo em 2021, com design arrojado, potência elevada, muita tecnologia e inovação.

De acordo com o gerente comercial da Audi Center Porto Alegre, Ricardo Genz, os carros elétricos são a tendência do mercado automobilístico e marca é uma das pioneiras a trazer a inovação ao setor brasileiro. “Os planos da Audi até 2033 é estar 100% da linha com carros elétricos. Não só a Audi, mas todas as empresas do setor estão fazendo um investimento fortíssimo nessa área”, aponta.

Para Genz, a partir do evento de lançamento, as expectativas são as melhores em relação ao aumento das vendas. “O carro quando foi lançado em 2021, já foi um sucesso. Todos os carros que a Audi trouxe para o Brasil a gente conseguiu vender, agora a gente tá trazendo uma nova remessa para o país”.



O carro elétrico apresenta uma série de benefícios, como ser menos poluente, mais silencioso e apresentar um consumo de energia mais eficiente. Seus custos de abastecimento são menores, assim como a manutenção e eventuais consertos.



Durante o lançamento, esteve presente o presidente do Sindicato da Indústria e Empresas de Energias Renováveis do RS (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, que indica que a chegada dos carros elétricos ao Brasil é um caminho sem volta. Segundo ele, é perceptível a transição do uso dos combustíveis fósseis para o aumento das energias renováveis. “A gente sabe que é uma questão de tempo, de saber quanto mais vai ter ou quando vai ser o ponto final da transição, o 100% elétrico. Esse é um timing que ainda está sendo estudado”.

O novo Audi RS e-tron GT está equipado com dois motores elétricos para um total de 645 CV de potência e 84,6 KGFM de torque. A bateria com 93 kWh de capacidade em um sistema elétrico de 800 volts garante autonomia de até 472 quilômetros com uma única carga. O Audi RS e-tron GT tem como preço o valor de R$ 949.990.

“Vale a pena visitar a loja para conhecer o carro. Fora este, têm todas as outras linhas da Audi para conhecer”, indica o Ricardo Genz sobre o Audi RS e-tron GT e os demais modelos da marca. A Audi Center Porto Alegre está localizada na Av. Sertório, nº 1441, no bairro Navegantes.

