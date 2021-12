O ProconRS registrou no ano de 2021 um aumento de 14,87% no número de cadastros de bloqueio de telemarketing em relação a 2020. O serviço de bloqueio foi criado em 2009, através da Lei Estadual 13.249/09, e está disponível para consumidores que queiram impedir importunações por parte de empresas a suas linhas telefônicas (móveis ou fixas). Em agosto de 2021 o serviço foi ampliado para incluir também contato por mensagem de texto (SMS).

Cada consumidor, através do cadastro on-line, pode listar até três números para bloqueio. Os números bloqueados devem parar de receber contato em até 30 dias, caso contrário, o importunador pode ser multado em até R$ 10 mil.

O diretor-executivo do ProconRS, Lucas Fuhr, afirma que o crescimento no número de cadastros demonstra a utilidade do serviço. “Desde 2009 estamos aprimorando este funcionamento e, com o aumento de 14%, vemos que a população gaúcha está aderindo ao serviço” aponta. Desde que foi criado o bloqueio, o ProconRS já recebeu o cadastro de 215 mil consumidores, contabilizando mais de 330 mil números bloqueados.