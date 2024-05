Rio Grande do Sul Avião da FAB entrega 30 toneladas de cobertores e agasalhos ao RS

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Galpão da FAB, em Brasília, com donativos para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. (Foto: FAB/Governo Federal/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Força Aérea Brasileira (FAB) fez nessa quinta-feira (16) o primeiro voo com uma carga somente de agasalhos e cobertores para a população atingida pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Cerca de 30 toneladas de doações foram enviadas em um avião de grande porte da Aeronáutica, modelo KC-30, que deixou Brasília às 16h, com destino à Base Aérea de Canoas.

A iniciativa foi batizada de “voo do calor humano” pelos militares. O avião todo, inclusive a cabine de passageiros, foi carregado com um grande volume de cobertores e roupas de frio.

A medida se faz necessária uma vez que, devido à chegada de uma massa de ar frio, as temperaturas no Rio Grande do Sul caíram nos últimos dias.

Com 59 metros de comprimento, o KC-30, modelo Airbus A330-200, é o maior avião já operado pela Força Aérea Brasileira. Ele é capaz de transportar até 238 passageiros, 45 toneladas de cargas e voar uma distância de 14,5 mil quilômetros.

As principais funções do KC-30 incluem missões de reabastecimento em voo, transporte logístico aéreo de cargas e passageiros e assistência humanitária. Além disso, em casos de calamidades públicas, como desastres naturais, pandemias ou emergências médicas, a aeronave também pode realizar Missões de Evacuação Aeromédica (EVAM) para um grande número de pacientes.

A aeronave foi utilizada também na operação com mais seis aeronaves da Força Aérea para repatriar brasileiros que estavam em áreas de conflito entre Israel e Hamas.

Enchentes

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul decorrentes das fortes chuvas que caem no Estado desde o fim de abril subiu para 151, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado na noite dessa quinta (16).

O governo orienta os atingidos a verificarem se os nomes de pessoas com o óbito confirmado constam na lista de 104 desaparecidos disponível no site do órgão. Caso conste da lista, a pessoa deve procurar uma delegacia da Polícia Civil para regularizar os dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.

As enchentes, que até o momento deixaram 806 feridos, afetam 461 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O número de pessoas atingidas também tem aumentado. Ao menos 20,95% da população do Estado foi afetada de alguma forma pelas consequências dos temporais. São mais de 2,28 milhões de pessoas dos 10,88 milhões de habitantes.

Até o momento, 76.620 pessoas e 11.932 animais silvestres e domésticos foram resgatados. Na manhã dessa quinta, o número de pessoas ainda fora de casa pelas cheias ultrapassou os 617,3 mil, sendo 77.199 pessoas vivendo em um dos mais de 830 abrigos e mais 540,1 mil desabrigados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aviao-da-fab-traz-30-toneladas-de-cobertores-e-agasalhos-para-o-rs/

Avião da FAB entrega 30 toneladas de cobertores e agasalhos ao RS

2024-05-16