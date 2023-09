Cláudio Humberto Avião de Lula custa mais que projetos da Amazônia

Por Cláudio Humberto | 13 de setembro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O BNDES encaminhou à CPI das ONGs documentos que confirmam reserva de R$470 milhões do Fundo Amazônia para agradar ONGs que supostamente promovem a conservação e desenvolvimento sustentável da região. Na CPI, essas ONGs são tratadas como investigadas e por embolsar a maior parte dos recursos. O levantamento chegou à CPI após requerimento do senador Márcio Bittar (União-AC). Foram quatro chamamentos públicos, que vigoraram entre os anos de 2012 e 2018.

Primeiros projetos

Uma chamada (R$50 milhões) é de “Projetos Produtivos Sustentáveis”. Outra (R$70 milhões) é para gestão ambiental em terras indígenas.

Grana farta

A título de “Recuperação de Cobertura Vegetal”, o Fundo Amazônia separou a maior fatia do bolo de dinheiro: R$200 milhões.

O que é isso?

Para a abstrata “consolidação e fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e inclusivas”, outra reserva suspeita: R$150 milhões.

Depende da referência

A grana é alta, mas ainda não bancaria o pretendido novo avião para atender aos luxos e os egos de Lula e Janja: mais de R$500 milhões.

Ex-Twitter, X adverte que alegação de Dino é fake

O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi alvo de constrangedor desmentido oficial no ‘X’ (ex-Twitter), após afirmar que “fake news é crime, não é ‘piada’ ou instrumento legítimo de luta política”. A lorota rendeu uma “nota da comunidade”, instrumento que permite os usuários da rede social a adicionar contexto e informações de postagens com alto alcance. O X informou que ao contrário do que disse o ministro, “no Brasil não há lei específica que puna a criação e o compartilhamento de fake news”.

Não conhece a lei?

O desmentido é constrangedor porque, como ex-juiz federal e ministro da Justiça, não poderia ignorar a inexistência do “crime” que alegou.

Fake sobre fake

X ainda deu aula ao ministro: dependendo do conteúdo e do dano, as fake news podem se enquadrar como “calúnia, difamação, injúria”.

Lorota lacradora

Dino disse que as fake news seriam “crime ainda mais grave” quando se referem a crise humanitária, mas também não há lei que confirme isso.

Pernas curtíssimas

Mentiras de Lula mundo afora já são desmoralizadas em segundos. Não foi apenas driblar a verdade afirmar que ignora a existência do Tribunal Internacional. É uma aposta na falta de memória: foi ele quem assinou a adesão do Brasil e até nomeou uma juíza para a Corte de Haia.

Goiaba de mesa

Geraldo Alckmin garantiu o nome na História: em sua decisão mais relevante como presidente em exercício, sancionou a lei que atribui a Carlópolis (PR) o título de “capital nacional da goiaba de mesa”.

Gazeteiro

Deltan Dallagnol viu que foi bloqueado por Janja nas redes sociais e tirou sarro da primeira-dama, “Já que está viajando o mundo com o meu dinheiro, o mínimo que você poderia fazer era me deixar assistir, né?”.

Atos de violência

O líder do Republicanos no Senado, Mecias de Jesus (RR), apresentou projeto de resolução para revogar decretos presidenciais que prejudicam seu Estado, ampliando “unidades de conservação”. A ato de violência toma da população de Roraima, só em Amajari, quase 110.000 hectares.

Sem prestar contas

Sem redes sociais, o senador Marcos do Val (Pode-ES) subiu à Tribuna e reclamou da decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF) que suspendeu o perfil. Diz que a decisão é “totalmente questionável”.

Suspeição

“O relatório da senadora Eliziane Gama está eivado de uma grave suspeição”, avaliou o deputado Filipe Barros (PL-PR) após revelado encontro de assessor da relatora com Gonçalves Dias antes do depoimento do ex-GSI de Lula à CPMI do 8 de Janeiro.

PT sumiu

Foi instalada nesta terça (12) a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. São 194 deputados federais e 4 senadores. Mesmo com quase 200 parlamentares, a Frente não tem nenhum petista.

Alta concentração

O Global Weatlh Report 2023 do banco suíço UBS, que mede a riqueza global, aponta o Brasil como o país com a maior concentração de renda do mundo: 48,4% da riqueza é controlada por 1% da população.

Pensando bem…

…mais um pouco e Flávio Dino também acaba no inquérito das fake news.

PODER SEM PUDOR

Comigo mesmo

Convidada pelo colega Ney Suassuna (PMDB-PB) para acompanhá-lo ao jantar oferecido ao príncipe Philippe, da Bélgica, na embaixada do país em Brasília, a senadora Íris Araújo (PMDB-GO) pilheriou: “Só se for para entrar de mão dada com o senhor. É para dar o que falar!” Ney Suassuna topou na hora: “Dar o que falar é comigo mesmo!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

