Política Avião de Lula pousa em segurança no México após horas voando em círculos para queimar combustível

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Pilotos voaram em círculos para gastar combustível antes de a aeronave retornar ao aeroporto da Cidade do México. (Foto: Reprodução/FlightAware)

O avião do governo brasileiro que transportaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do México ao Brasil nessa terça-feira (1º) retornou ao aeroporto da Cidade do México após apresentar um problema técnico logo após a decolagem. A aeronave realizou o pouso em segurança às 22h16 (horário de Brasília).

Imagens do site FlightAware mostraram o avião realizando voos circulares sobre a capital mexicana. Esta manobra, comum na aviação, tem como objetivo queimar o excesso de combustível antes do pouso não programado.

No Brasil, um integrante do alto escalão do governo disse ao blog da jornalista Natuza Nery, do g1, que uma das hipóteses do problema técnico, e que precisa ser confirmada, é a de que um pássaro teria colidido com a turbina do avião presidencial. Por isso, houve a necessidade do retorno da aeronave à Cidade do México e a possível troca de avião antes do retorno a Brasília (DF).

Lula estava na Cidade do México para a posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Na semana passada, ele esteva nos Estados Unidos onde participou da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Procedimento de segurança

O piloto executa voltas contínuas para consumir o querosene de aviação, uma medida crucial para reduzir o peso da aeronave. Este procedimento é essencial para garantir a segurança durante o pouso, especialmente considerando que o avião decolou com combustível suficiente para realizar o longo trajeto até o Brasil.

A diminuição do peso da aeronave por meio do consumo de combustível é uma prática padrão em situações semelhantes, visando minimizar os riscos associados a um pouso com peso excessivo.

Enquanto o avião presidencial realiza as manobras de segurança, um avião reserva já aguarda no aeroporto do México. Esta aeronave substituta está preparada para garantir o retorno seguro do presidente Lula e sua comitiva ao Brasil, assim que a situação for normalizada.

Outros casos

Em de janeiro, o avião presidencial que transportava a equipe da segurança do presidente Lula apresentou uma pane em Campina Grande, na Paraíba. Devido ao problema, a aeronave não conseguiu decolar.

No dia 4 de fevereiro, o avião presidencial precisou interromper a decolagem no Aeroporto de Congonhas durante o retorno de Lula para Brasília após agenda em São Paulo.

Não há informações se a aeronave é a mesma que apresentou problema nessa terça.

